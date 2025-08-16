Reacții în presa internațională după summitul din Alaska. În timp ce Putin este considerat victorios, Trump este pus la zid

Jurnaliști din întreaga lume îl critică dur pe președintele american Donald Trump după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin. Presa internațională acordă victoria liderului de la Kremlin. Cele mai dure reacții în presă au venit din Statele Unite și Ucraina.

Într-un editorial publicat de The Kyiv Independent, jurnaliștii ucraineni scriu, despre întâlnirea din Alaska: „Dezgustător. Rușinos. Inutil”.

„Pe ecranele noastre, un dictator pătat de sânge și criminal de război a primit o primire regală în 'țara tuturor posibilităților' – chiar în timp ce dronele sale de atac se îndreptau spre orașele noastre”, mai relatează jurnaliștii ucraineni.

The New York Times a scris, într-un articol intitulat „Despre ce a fost, de fapt, întâlnirea Trump-Putin?”, despre o întâlnire care a adus incertitudine.

„Puține summituri din istoria modernă au fost precedate de atâta speculație și incertitudine precum întâlnirea Trump-Putin de vineri, din Alaska. Și puține, dacă nu chiar niciunul, s-au încheiat cu și mai puțină claritate.

Ceea ce a fost însă limpede a fost faptul că Vladimir Putin s-a declarat foarte mulțumit. Citind de pe notițe pregătite, ridicând întrebarea dacă nu cumva fuseseră redactate înainte de întâlnire, la o conferință de presă după cele trei ore de discuții, președintele rus a părut în mod special încântat de faptul că el, un paria și criminal de război căutat în Europa, participa la ceea ce părea o întrevedere cordială cu președintele Statelor Unite, chiar pe pământ american, în imediata vecinătate a Rusiei”, se arată în articolul scris de jurnaliștii americani.

La televiziunea din Marea Britanie, jurnaliștii au vorbit despre „principala știre de astăzi”: „Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin nu au reușit să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina”, au relatat ei.

În Franța, jurnaliștii au vorbit despre „summitul lui Putin privind războiul din Ucraina”, care „s-a încheiat în Alaska fără anunțuri majore”.

Tot în Franța, jurnaliștii s-au întrebat, la jurnalele de știri, „cine a marcat gol decisiv aseară?”: „Covor roșu, avioane de vânătoare și o mulțime de amabilități. O revenire extrem de bine orchestrată pe scena internațională pentru Vladimir Putin. O strângere de mână istorică cu Donald Trump în mijlocul războiului încă în desfășurare în Ucraina”, au spus ei.

Totodată, în Germania s-a vorbit despre summitul dintre „președintele american Trump și președintele rus Putin din Alaska care s-a încheiat fără rezultate concrete”: „Aceștia nu au comentat cu privire la un posibil armistițiu în războiul din Ucraina. Cu toate acestea, ambii șefi de stat au vorbit despre discuții productive”, au punctat jurnaliștii.

Editor : C.S.