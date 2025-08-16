Live TV

Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin”

Data publicării:
profimedia-1029647444
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, susțin o conferință de presă comună după discuțiile critice din Alaska, vineri, menite să pună capăt războiului de peste trei ani al Kremlinului împotriva Ucrainei, la Anchorage, Alaska, Statele Unite, pe 15 august 2025. Foto> Biroul de presă al Kremlinului / Anadolu / Profimedia

Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret ulterior, nu au întârziat să apară.

Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.

Preşedintele rus Vladimir Putin pare să fi câştigat mai mult timp în urma discuţiilor pe care le-a avut cu preşedintele american Donald Trump, a declarat deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko, citat de CNN. „Se pare că Putin a câştigat mai mult timp. Nu s-a convenit asupra niciunui armistiţiu sau a relaxării tensiunilor”, a comentat acesta pe Telegram, potrivit News.ro.

John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump, devenit între timp un critic acerb al acestuia, a declarat că este clar cine a ieşit victorios în urma summitului dintre Trump şi Vladimir Putin „Trump nu a pierdut, dar Putin a câştigat în mod clar”, a declarat Bolton, adăugând că „Trump nu a obţinut nimic, în afară de mai multe întâlniri ulterioare”.

Putin, între timp, „a făcut un pas important în restabilirea relaţiilor, ceea ce am considerat întotdeauna că este obiectivul său principal”, a comentat Bolton. „A scăpat de sancţiuni. Nu se confruntă cu un armistiţiu. Următoarea întâlnire nu este stabilită. (Preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski nu a fost informat despre nimic din toate acestea înainte de conferinţa de presă. Este departe de a se fi terminat, dar aş spune că Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin”, a comentat Bolton, citat de CNN.

Putin a repetat „aceleaşi clişee propagandistice despre «rădăcinile conflictului» pe care televiziunea sa de stat le tot repetă”, a constatat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, într-o postare pe X, relatează Reuters. „Problema este imperialismul rus, nu dorinţa Ucrainei de a trăi în libertate”, a punctat şeful diplomaţiei de la Praga. El a avertizat: „Şi să nu uităm că, ascunsă în aceste cuvinte, este şi ambiţia lui Putin de a reveni la arhitectura de securitate din 1997 - la vremea când Cehia nu făcea încă parte din NATO”.

„Este în interesul nostru existenţial să prevenim astfel de scenarii. Dacă Putin ar fi vorbit serios despre negocierile de pace, Rusia nu ar fi atacat Ucraina toată ziua astăzi”, a punctat Lipavsky.

Senatorul democrat Richard Blumenthal, membru al Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul SUA, a declarat că summitul preşedintelui Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin nu a dat niciun rezultat. „Nu a ieşit nimic din acest summit. A fost un hamburger fără nimic. A fost o ridicare din umeri”, i-a spus Blumenthal lui Anderson Cooper de la CNN. Senatorul de Connecticut l-a criticat în pe Trump pentru că se laudă cu prietenia sa cu Putin, reamintind acţiunile liderului rus în Ucraina.

„Mi s-a întors stomacul pe dos când l-am auzit pe preşedintele Statelor Unite caracterizându-l pe Vladimir Putin drept prietenul său extraordinar de bun”, a spus Blumenthal. „Vladimir Putin este un criminal de război. Realitatea de pe teren este că oamenii sângerează şi mor în toată Ucraina pentru că Putin continuă să îi bombardeze”, a punctat senatorul american.

Primirea cu covor roşu în Alaska a preşedintelui rus Vladimir Putin indică faptul că preşedintele american Donald Trump „crede că Putin este un egal”, spune jurnalistul comentator Fareed Zakaria de la CNN. Trump l-a tratat pe Putin ca pe „un mare lider pe scena mondială, în timp ce el a fost tratat de restul Occidentului ca un fel de paria”, a spus Zakaria, referindu-se la mandatul de arestare emis de CPI pentru crime de război împotriva liderului rus, care îi restricţionează mişcările în întreaga lume.

Totuşi, deşi sunt o serie de aspecte critice, Zakaria a spus că, în analiza sa, „a fost un lucru pozitiv că nu a existat nicio înţelegere”.

„Cred că toată lumea era îngrijorată că va exista o înţelegere în care Trump va face concesii majore. Nu cred că cineva a crezut că Putin urma să facă vreo concesie. Teama era că Donald Trump urma să cedeze în diverse moduri - să vândă Ucraina, să vândă europenii. Iar el nu a făcut asta. Aşa că eu cred că sunt cel puţin uşurat”, a declarat Zakaria.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
profimedia-1029620927
4
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
5
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
„Paria arată mai degrabă ca un partener”. Analiză Sky News a primirii...
Summit Alaska
Vladimir Putin, întrebat dacă va mai ucide civili, la începutul...
uuoKAzm1t7t-SBtu-ezgif.com-optimize
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu...
Ultimele știri
Amenințați cu moartea sau țintele unor atacuri cibernetice: cât cheltuiesc mogulii din domeniul tehnologic pentru securitatea personală
Ce taxe locale plătește un roman în 2025. Când este obligatorie taxa pe clădiri. În ce situații se poate majora impozitul
Aflată în colaps economic, Rusia reduce la o treime bonusurile de înrolare pentru „carnea de tun”. Cât ia un soldat la încorporare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Presa americană apropiată de Donald Trump, uimită de modul în care s-a desfășurat summitul din Alaska. Nedumerirea Fox News
donald trump
Administrația Trump, dată în judecată de procurorul general al Washington DC. „Acţiunile sale sunt în mod evident ilegale”
Osaka, Japan - 28 June 2019 - Donald Trump and Vladimir Putin meet at the G20 Summit
Gluma controversată despre alegeri pe care a făcut-o președintele SUA la ultima întâlnire Trump-Putin, în 2019
Vladimir PUTIN (President of Russia).
Ce documente a studiat Putin în zborul spre Alaska, înaintea întâlnirii cu Donald Trump
Volodimir Zelenski
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Fanatik.ro
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Boala cu care a fost diagnosticată o fetiță de doar 3 ani. Treptat nu a mai putut să meargă și nici să mai...
Adevărul
Imaginile cu Trump și Putin care au dat fiori Ucrainei și Europei
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Frumoasa lor prietenie, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan. „Unul dintre cei mai...
Digi Sport
Florinel Coman, OUT!
Pro FM
„Norocoasă”. Cum arată o petrecere organizată de Dua Lipa. Prieteni, dans până la 6 dimineața, costume de...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit...
Newsweek
Un pensionar a luat 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Când a depus adeverințele?
Digi FM
Prinţesa Anne, la 75 de ani. Povestea de viață a singurei fiice a regretatei regine Elisabeta a II-a. Sora...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Harrison Ford, declarații rare după ce a împlinit 83 de ani: „Anii îți iau forța, dar îți dau profunzime. Nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...