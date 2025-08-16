Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin”

Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret ulterior, nu au întârziat să apară.

Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.

Preşedintele rus Vladimir Putin pare să fi câştigat mai mult timp în urma discuţiilor pe care le-a avut cu preşedintele american Donald Trump, a declarat deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko, citat de CNN. „Se pare că Putin a câştigat mai mult timp. Nu s-a convenit asupra niciunui armistiţiu sau a relaxării tensiunilor”, a comentat acesta pe Telegram, potrivit News.ro.

John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump, devenit între timp un critic acerb al acestuia, a declarat că este clar cine a ieşit victorios în urma summitului dintre Trump şi Vladimir Putin „Trump nu a pierdut, dar Putin a câştigat în mod clar”, a declarat Bolton, adăugând că „Trump nu a obţinut nimic, în afară de mai multe întâlniri ulterioare”.

Putin, între timp, „a făcut un pas important în restabilirea relaţiilor, ceea ce am considerat întotdeauna că este obiectivul său principal”, a comentat Bolton. „A scăpat de sancţiuni. Nu se confruntă cu un armistiţiu. Următoarea întâlnire nu este stabilită. (Preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski nu a fost informat despre nimic din toate acestea înainte de conferinţa de presă. Este departe de a se fi terminat, dar aş spune că Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin”, a comentat Bolton, citat de CNN.

Putin a repetat „aceleaşi clişee propagandistice despre «rădăcinile conflictului» pe care televiziunea sa de stat le tot repetă”, a constatat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, într-o postare pe X, relatează Reuters. „Problema este imperialismul rus, nu dorinţa Ucrainei de a trăi în libertate”, a punctat şeful diplomaţiei de la Praga. El a avertizat: „Şi să nu uităm că, ascunsă în aceste cuvinte, este şi ambiţia lui Putin de a reveni la arhitectura de securitate din 1997 - la vremea când Cehia nu făcea încă parte din NATO”.

„Este în interesul nostru existenţial să prevenim astfel de scenarii. Dacă Putin ar fi vorbit serios despre negocierile de pace, Rusia nu ar fi atacat Ucraina toată ziua astăzi”, a punctat Lipavsky.

Senatorul democrat Richard Blumenthal, membru al Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul SUA, a declarat că summitul preşedintelui Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin nu a dat niciun rezultat. „Nu a ieşit nimic din acest summit. A fost un hamburger fără nimic. A fost o ridicare din umeri”, i-a spus Blumenthal lui Anderson Cooper de la CNN. Senatorul de Connecticut l-a criticat în pe Trump pentru că se laudă cu prietenia sa cu Putin, reamintind acţiunile liderului rus în Ucraina.

„Mi s-a întors stomacul pe dos când l-am auzit pe preşedintele Statelor Unite caracterizându-l pe Vladimir Putin drept prietenul său extraordinar de bun”, a spus Blumenthal. „Vladimir Putin este un criminal de război. Realitatea de pe teren este că oamenii sângerează şi mor în toată Ucraina pentru că Putin continuă să îi bombardeze”, a punctat senatorul american.

Primirea cu covor roşu în Alaska a preşedintelui rus Vladimir Putin indică faptul că preşedintele american Donald Trump „crede că Putin este un egal”, spune jurnalistul comentator Fareed Zakaria de la CNN. Trump l-a tratat pe Putin ca pe „un mare lider pe scena mondială, în timp ce el a fost tratat de restul Occidentului ca un fel de paria”, a spus Zakaria, referindu-se la mandatul de arestare emis de CPI pentru crime de război împotriva liderului rus, care îi restricţionează mişcările în întreaga lume.

Totuşi, deşi sunt o serie de aspecte critice, Zakaria a spus că, în analiza sa, „a fost un lucru pozitiv că nu a existat nicio înţelegere”.

„Cred că toată lumea era îngrijorată că va exista o înţelegere în care Trump va face concesii majore. Nu cred că cineva a crezut că Putin urma să facă vreo concesie. Teama era că Donald Trump urma să cedeze în diverse moduri - să vândă Ucraina, să vândă europenii. Iar el nu a făcut asta. Aşa că eu cred că sunt cel puţin uşurat”, a declarat Zakaria.

