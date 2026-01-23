Live TV

Reales la Congresul Partidului Comunist din Vietnam, To Lam promite „o ţară cu venituri ridicate până în 2045"

To Lam
To Lam este considerat una dintre cele mai influente figuri pe care ţara le-a avut în ultimele decenii. Sursa foto: X

To Lam a fost reales în funcţia de secretar general al Partidului Comunist din Vietnam, în urma Congresului Naţional al formaţiunii, şi va conduce ţara cel puţin până în 2031. În primul său discurs după reconfirmare, liderul de la Hanoi a promis transformarea Vietnamului într-o ţară dezvoltată, cu venituri ridicate, până în 2045.

Partidul Comunist din Vietnam (PCV) l-a reales vineri pe To Lam în funcţia de secretar general, cea mai înaltă din ţară, pe care o deţine din 2024 şi pe care o va păstra cel puţin în următorii cinci ani, informează Agerpres.

La sfârşitul Congresului Naţional al Partidului desfăşurat în această săptămână, la care au participat aproape 1.600 de delegaţi ai formaţiunii politice unice din ţara asiatică, To Lam (68 de ani), a fost reales ca lider într-o ceremonie condusă, printre alţii, de prim-ministrul Pham Minh Chinh.

Deşi se speculase privind nominalizarea lui Lam şi ca preşedinte al ţării, această schimbare ar necesita ajustarea regulamentelor partidului, care nu a oferit însă nicio informaţie în acest sens până în prezent.

După ce a fost anunţată realegerea sa, To Lam a susţinut un discurs în faţa membrilor Comitetului Central al Partidului, care au aplaudat noul său mandat, într-un eveniment transmis în direct şi la care au participat ambasadori ai mai multor ţări acreditaţi în Vietnam.

Delegaţii participanţi la congresul care a început luni i-au ales joi pe cei 180 de membri ai Comitetului Central, care la rândul său i-a numit pe cei 19 reprezentanţi ai Biroului Politic, organul care adoptă decizii şi din care se alege secretarul general.

PCV, care conduce ţara cu o mână de fier de la reunificarea petrecută în 1976, a devansat încheierea congresului, care iniţial era prevăzută pentru duminică, ceea ce a fost interpretat de analişti ca un semn al consensului larg din cadrul partidului în privinţa reînnoirii mandatului lui To Lam. Liderul vietnamez este considerat una dintre cele mai influente figuri pe care ţara le-a avut în ultimele decenii.

Vietnamul, unde sistemul de partid unic reprimă orice tip de disidenţă, s-a transformat în ultimele decenii într-una dintre cele mai dinamice economii din Asia, un important centru regional a producţiei de semiconductori şi o destinaţie alternativă de producţie faţă de China, cel mai mare partener comercial al Hanoiului.

Într-un discurs susţinut marţi, Lam a îndemnat la atingerea unei creşteri anuale de 10% a PIB-ului în perioada 2026-2030 şi la „realizarea viziunii de a deveni o ţară dezvoltată şi cu venituri ridicate până în 2045”, a relatat portalul guvernamental.

