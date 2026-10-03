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Rebelii houthi anunţă că Arabia Saudită a lansat zeci de lovituri asupra capitalei Yemenului

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Houthi din Yemen au anunţat că Arabia Saudită a lansat sâmbătă 26 de lovituri asupra capitalei Sanaa, controlată de rebelii pro-iranieni, în contextul intensificării războiului civil din ţară, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Canalul de televiziune Almasirah, afiliat grupării, a relatat că „avioane inamice” ale regatului saudit, care susţine guvernul yemenit recunoscut la nivel internaţional, au lansat lovituri asupra capitalei, fără a oferi detalii despre eventuale victime.

Postul a anunţat o „agresiune saudită împotriva Sanaa” şi a relatat mai devreme în cursul zilei că „inamicul saudit a atacat cu rachete reţeaua de telecomunicaţii din regiunea Saada”, un bastion al rebelilor din nordul Yemenului.

Un corespondent AFP a anunţat că a auzit în capitala Yemenului cel puţin cinci explozii în diferite sectoare, în timp ce un altul a văzut două avioane de vânătoare lansând rachete asupra oraşului.

Forţele saudite au atacat joi capitala Sanaa pentru prima dată în ultimii ani, a relatat presa controlată de houthi.

Ostilităţile între rebelii houthi şi Arabia Saudită, ţară care se învecinează cu Yemenul, au continuat fără încetare de la reluarea lor în iulie. Regatul, care susţine guvernul yemenit, este ţinta cu regularitate a rebelilor houthi.

După atacurile asupra Sanaa, o instalaţie aparţinând gigantului petrolier saudit Aramco, aflată la sud de capitala Riad, a fost cuprinsă de flăcări, a relatat un corespondent AFP.

Houthi nu au revendicat încă responsabilitatea pentru un atac asupra acestei instalaţii, iar autorităţile saudite nu au făcut deocamdată niciun anunţ în legătură cu incendiul, ale cărui cauze şi circumstanţe rămân neclare.

Editor : C.L.B.

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