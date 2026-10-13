Rebelii Houthi, care au lansat atacurile mortale cu rachete din Arabia Saudită, au folosit inteligența artificială dezvoltată de Anthropic pentru a fabrica rachete, a recunoscut compania americană. Creatorii lui Claude au dezvăluit într-un raport că luptătorii din Yemen au lansat trei programe de armament folosind produsele lor de inteligență artificială. În weekend, rebelii Houthi au lansat cele mai devastatoare atacuri asupra Arabiei Saudite de până acum. Anthropic a recunoscut că actori afiliați grupării Houthi din nordul Yemenului au folosit instrumentul său de programare bazat pe inteligență artificială (IA) numit Claude pentru a dezvolta software de ghidare pentru rachete și rachete balistice și au efectuat un test de lansare a unei rachete ghidate, care se pare că nu a avut succes, scrie Business Standard.

În raportul său intitulat „Detectarea și combaterea utilizării abuzive a IA: septembrie 2026”, producătorul Claude a detaliat modul în care o celulă de inginerie a armelor ghidate cu sediul în Yemen a folosit Claude Code pentru a lucra la trei programe de dezvoltare a armelor.

Printre acestea s-au numărat o rachetă ghidată care folosea un computer de zbor de tipul celor din telefoanele obișnuite, cu ghidare prin auto-orientare în faza finală; o rachetă balistică multietajată cu o rază de acțiune declarată de peste 2.000 km; și un set de rachete cu variante multiple, denumit setul „R2000”, care includea o variantă de vehicul hipersonic planant.

În secțiunea intitulată „Desființarea unei celule de inginerie a armelor ghidate cu sediul în Yemen”, Anthropic a afirmat că actorii au folosit Claude Code în locul inginerilor de software umani pentru a dezvolta software de ghidare, navigație și control (GNC) care dirijează și stabilizează un vehicul zburător. „Au folosit Claude pentru a integra un pilot automat open-source într-un computer de zbor de tip telefon, scriind software-ul de control și de estimare a poziției, reglând setările de control, rulând un flux de compilare a firmware-ului și efectuând o simulare de zbor”, a declarat Anthropic.

Actorii au gestionat simultan mai multe instanțe ale lui Claude, atribuind fiecăreia un rol specific, la fel cum un șef ar delega sarcini în cadrul unei mici echipe de ingineri. O instanță a fost însărcinată cu scrierea codului, alta cu efectuarea cercetării, iar a treia cu revizuirea codului produs de prima.

Măsurile de protecție ale Anthropic nu au reușit să blocheze toate solicitările

Anthropic a declarat că măsurile sale de protecție au blocat multe dintre solicitările grupului, dar nu pe toate.

Actorii au eludat măsurile de protecție folosind diverse tactici, inclusiv ascunderea obiectivelor lor și a aplicațiilor prevăzute pentru software. De asemenea, și-au împărțit munca în mai multe sesiuni, astfel încât nicio sesiune să nu dezvăluie intenția lor completă, a afirmat producătorul Claude.

Anthropic a adăugat că actorii au „depus eforturi susținute pentru a dezvolta arme ghidate, inclusiv prin utilizarea lui Claude pentru a proiecta software de ghidare”. „Nu avem dovezi că actorii au reușit să pună în funcțiune un dispozitiv operațional; însă au efectuat un test de lansare a unei rachete ghidate. Acest test pe teren pare să fi eșuat: în câteva ore, actorii s-au întors la Claude pentru a afla de ce a eșuat”, se menționează în raport.

Investigațiile interne ale Anthropic privind dezvoltarea suspectată de arme au contribuit la identificarea acestei activități.

Ulterior, compania a interzis conturile asociate cu acești actori și a împărtășit informații privind amenințările cu partenerii din sectorul public și privat pentru a atenua riscurile. Cu toate acestea, Anthropic a afirmat că există dovezi conform cărora actorii dezvoltaseră deja un set de instrumente de simulare offline care nu depindea de Claude sau de alte medii de calcul inginerești, precum MATLAB.

Editor : M.C