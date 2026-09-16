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Rebelii Houthi au lansat o dronă spre Mecca. SUA cer evitarea călătoriilor în Arabia Saudită

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Saudi Arabia, muslim pilgrims praying in the holy city of Mecca
Pelerini musulmani, rugându-se la Mecca. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
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Din articol
Profanarea caracterului sacru al locurilor sfinte și al moscheilor Alerte aeriene în Arabia Saudită Fluctuațiile prețului petrolului Statele Unite le cer cetăţenilor lor să evite călătoriile în Arabia Saudită

Coaliţia militară condusă de Arabia Saudită a afirmat miercuri că a distrus o dronă lansată de rebelii houthi din Yemen spre oraşul sfânt Mecca, fapt negat de rebelii pro-iranieni, relatează AFP și Al Jazeera.

"Marţi, 15 septembrie 2026, Forţele regale saudite de apărare aeriană au reuşit să intercepteze şi să distrugă o dronă ostilă lansată de miliţia teroristă houthi înainte ca aceasta să intre în spaţiul aerian interzis al capitalei sfinte", a transmis coaliţia într-un comunicat. "Drona a fost interceptată la sud de oraşul Mecca", a precizat aceasta.

Purtătorul de cuvânt al coaliţiei, generalul Turki Al-Maliki, a denunţat în comunicat "tentativele disperate ale miliţiei şi ale aliaţilor săi de a perturba securitatea şi stabilitatea şi de a pune în pericol oaspeţii Moscheii Sfinte, cetăţenii şi rezidenţii", scrie AFP, preluată de Agerpres.

"Acuzaţiile privind presupusa vizare a oraşului Mecca sunt o minciună răsuflată, folosită deja în trecut, care nu mai păcăleşte pe nimeni", a răspuns pe X un oficial houthi, Hazm al-Assad.

Profanarea caracterului sacru al locurilor sfinte și al moscheilor

La rândul său, Organizaţia Cooperării Islamice (OCI) a condamnat "atacurile odioase comise de grupul houthi împotriva oraşului Mecca şi a regiunii Medina, precum şi agresiunea continuă a acestuia împotriva regatului Arabiei Saudite", scrie Al Jazeera.

Aceste atacuri "profanează caracterul sacru al locurilor sfinte şi al moscheilor şi rănesc sentimentele musulmanilor din întreaga lume", a deplâns OCI într-un comunicat.

Organizația Cooperării Islamice afirmă că atacurile aveau scopul de a „teroriza civilii, de a încălca caracterul sacru al locurilor sfinte și al moscheilor și de a provoca sentimentele musulmanilor din întreaga lume”.
și „constituie acte de terorism care contravin valorilor islamice, normelor și legilor internaționale”. Acesta a adăugat că încălcarea caracterului sacru al locurilor sfinte reprezintă „o încălcare care nu poate fi acceptată sau tolerată” și a subliniat necesitatea pedepsirii celor responsabili.

Organizația și-a exprimat „solidaritatea deplină” cu Arabia Saudită și sprijinul pentru măsurile luate de regat în vederea protejării locurilor sfinte și a civililor, precum și a securității și suveranității sale.

Alerte aeriene în Arabia Saudită

Marţi, Arabia Saudită a declanşat pentru scurt timp alerte aeriene în mai multe regiuni din sudul ţării, în apropiere de graniţa cu Yemenul, inclusiv una pentru Mecca, o premieră de la începutul conflictului regional.

Yemenul, ţară vecină cu Arabia Saudită, a fost atras în iulie în acest conflict declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie.

La începutul lui septembrie, rebelii houthi au lansat o ofensivă majoră şi au pus stăpânire pe întregul litoral yemenit de la Marea Roşie, inclusiv pe strâmtoarea Bab el-Mandeb care controlează această axă strategică pentru traficul maritim.

Purtătorul de cuvânt militar al mişcării houthi, Yahya Saree, a afirmat la rândul său că forţele armate saudite au efectuat în ultimele 24 de ore "52 de lovituri aeriene" care au vizat "infrastructuri civile" în mai multe guvernorate şi a promis că acestea nu vor rămâne "fără răspuns".

Fluctuațiile prețului petrolului

Prețurile petrolului au scăzut miercuri, în urma unei creșteri neașteptate a rezervelor de țiței din SUA, în timp ce participanții la piață au evaluat vulnerabilitățile legate de aprovizionare, după ce Arabia Saudită a suspendat livrările de petrol de la terminalul său din Yanbu, în urma unui atac asupra conductei Est-Vest care duce la Marea Roșie, relatează Al Jazeera.

Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 93 de cenți, sau 0,86%, ajungând la 107,82 dolari pe baril la ora 00:28 GMT, în timp ce contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate din SUA au scăzut cu 97 de cenți, sau 0,92%, ajungând la 104,86 dolari pe baril.

Ambele contracte majore se închiseseră marți cu o creștere de peste 3 dolari, atingând cele mai ridicate niveluri din 19 mai, pe fondul faptului că întreruperea încărcărilor de la Yanbu a accentuat temerile legate de aprovizionare, alături de reducerile aplicate de Arabia Saudită livrărilor de țiței către Europa.

Statele Unite le cer cetăţenilor lor să evite călătoriile în Arabia Saudită

Ambasada Statelor Unite în Arabia Saudită a recomandat miercuri cetăţenilor americani să reconsidere orice călătorie în regat, din cauza riscurilor generate de Iran şi de rebelii houthi din Yemen, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Avertismentul ambasadei atrage atenţia asupra "riscului ca drone şi rachete iraniene să vizeze interese americane, conflictelor armate, terorismului, interdicţiilor de părăsire a teritoriului şi a legilor locale privind activitatea pe reţelele de socializare", adăugând: "nu călătoriţi spre frontiera cu Yemenul din cauza ameninţării teroriste".

Miliţiile yemenite houthi şi-au intensificat atacurile asupra unor ţinte din Arabia Saudită, pe măsură ce luptele s-au intensificat în cadrul războiului din Yemen.

Arabia Saudită a fost, de asemenea, vizată de atacuri venind dinspre Irakul vecin. Miliţiile şiite, sprijinite de Iran, sunt suspectate că s-ar afla în spatele acestor atacuri. 

Editor : M.C

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