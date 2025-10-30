Live TV

„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos dezminte că ar fi avut o idilă cu prințesa Diana

Emeritus King Juan Carlos I Enjoys A Walk Through Sanxenxo, Spain - 22 Jun 2025
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I. Foto: Profimedia
Cu câteva zile înainte de publicarea memoriilor sale, fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, care a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite în 2020, fiind suspectat de corupție, a negat că ar fi avut o relație cu prințesa Diana. Aceasta din urmă petrecuse mai multe veri în vacanță cu familia sa în anii 1980, alimentând speculațiile la acea vreme, scrie 7sur7.be.

În „Reconciliere”, memoriile care vor fi publicate la 5 noiembrie, fostul monarh spaniol o descrie chiar ca fiind „rece”, „taciturnă” și „distantă, cu excepția prezenței paparazzilor”, potrivit unui extras publicat de Telegraph.

Între 1986 și 1988, Juan Carlos i-a găzduit în fiecare vară pe prințesa Diana, pe soțul ei de atunci, regele Charles al III-lea, precum și pe fiii lor, prinții William și Harry, în reședința de vară a familiei regale spaniole din Palma de Mallorca. La acea vreme, lunga relație a lui Charles cu cea care este astăzi regina Camilla, combinată cu zvonurile privind presupusele infidelități ale lui Juan Carlos, alimentase speculațiile privind o posibilă idilă între prințesa de Wales și monarhul spaniol.

Un rege „puțin prea atent”

Diana nu s-a exprimat niciodată public cu privire la aceste zvonuri, dar după o ședere în Mallorca, ea ar fi mărturisit că regele Spaniei s-a arătat „puțin prea atent” față de ea, potrivit cărții „Ladies of Spain” a lui Andrew Morton.

„Mă simțeam incomod când eram lăsată singură cu el într-o cameră, chiar dacă vă pot asigura că nu s-a întâmplat nimic”, ar fi mărturisit prințesa prietenilor. Ea l-ar fi descris pe Juan Carlos ca fiind „un bărbat foarte libidinos”.

Exil pentru a-și „ajuta” fiul

În cartea sa, fostul rege al Spaniei mărturisește că a plecat în Emiratele Arabe Unite pentru a-și „ajuta” fiul și moștenitorul Felipe al VI-lea.

Ajuns la conducerea statului în 1975, după moartea dictatorului Franco, care îl desemnase drept succesor, regele Juan Carlos I a fost o figură importantă pe scena internațională, apreciat și respectat timp de decenii pentru că a permis revenirea democrației în Spania. Dar popularitatea sa s-a prăbușit după scandaluri personale, printre care cel puțin o relație extraconjugală, și dezvăluiri despre stilul său de viață luxos în Spania începând din 2012.

Juan Carlos a abdicat în 2014 în favoarea fiului său Felipe al VI-lea, care s-a distanțat de el. Locuiește în Emiratele Arabe Unite din 2020.

„Pentru a-mi ajuta fiul, am căutat un loc unde jurnaliștii din țara mea să nu mă poată găsi ușor”, mărturisește fostul monarh în vârstă de 87 de ani într-un interviu publicat de Figaro Magazine. „Ultima dată când a venit un jurnalist spaniol, autoritățile locale l-au trimis la închisoare. A trebuit să intervin pentru ca el să fie eliberat”, povestește el pentru Figaro Magazine.

Juan Carlos a părăsit Spania pentru a se stabili în Abu Dhabi, în momentul în care tocmai fusese deschisă o anchetă judiciară împotriva lui. Concentrată pe suspiciuni de corupție și spălare de bani, ancheta a fost clasată în martie 2022 de justiția spaniolă. Alte două anchete deschise ulterior au fost, de asemenea, clasate, în principal din cauza prescripției infracțiunilor și a imunității care îl proteja în calitate de șef al statului.

 

 

 

