Live TV

Recep Erdogan profită de faptul că întâlnirea de la Budapesta s-a anulat: „Suntem gata în orice moment pentru un summit Trump - Putin”

Data publicării:
Recep Tayyip Erdogan
Foto: Profimedia Images

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în orice moment.

Potrivit ziarului turc Hürriyet, Erdoğan a răspuns la o întrebare privind anularea întâlnirii dintre Putin și Trump la Budapesta.

„Acest lucru demonstrează încă o dată importanța Turciei, sau a Istanbulului, în viziunea păcii. Suntem gata să găzduim o astfel de întâlnire în orice moment”, a declarat Erdoğan, adăugând că este regretabil faptul că întâlnirea de la Budapesta nu a avut loc.

„Credem că orice dialog va fi util pentru a pune capăt acestui război. Încă de la început, am susținut acest lucru, am lucrat la el și am declarat că o pace justă este posibilă.

Avem relații bune cu ambele părți și suntem o țară care a câștigat încrederea ambelor părți. Acest lucru ne oferă un avantaj pe calea către pace și suntem hotărâți să folosim această situație în beneficiul umanității”, a adăugat Erdoğan.

Trump și-a schimbat părerea cu privire la întâlnirea cu Putin la Budapesta pentru moment și a recunoscut că este dezamăgit de ritmul discuțiilor cu Rusia.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a acuzat „elita pro-război” că încearcă să saboteze întâlnirea planificată între Trump și Putin la Budapesta.

Putin însuși, comentând anunțul lui Trump că întâlnirea bilaterală de la Budapesta a fost anulată, s-a referit la aceasta ca la o posibilă „amânare”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
vladimir putin - octombrie 2025
3
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
4
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este...
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să...
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă...
Ultimele știri
Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți
Un turist japonez a murit, după ce a căzut de pe un zid al Panteonului din Roma
Donald Trump, despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Dacă doriți să transmiteți mesajul, sunt deschis la această idee”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kirill Dmitriev
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington susține că un acord de pace în Ucraina „este aproape”, în ciuda noilor sancțiuni ale SUA
venezuela nicolas maduro
Maduro îl acuză pe Trump că „inventează un război” cu Venezuela
profimedia-0783574544
„Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde și pe el.” Avertismentul unui expert după pana de curent de la centrala Zaporojie
Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin”
Donald Trump la întâlnirea cu liderii UE și Zelenski de la Washington
Lui Donald Trump nu i-a plăcut UE înainte. Acum, Rusia ar putea să-l apropie de Europa (CNBC)
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
Digi FM
Anastasia Soare, românca supranumită regina sprâncenelor de la Hollywood: „Nu știam cine este Cindy Crawford...
Digi Sport
Ce a făcut soțul ”celei mai frumoase femei din România” când a văzut că unii colegi întorc capul după ea...
Pro FM
Paula Seling, despre prima întâlnire cu fetița pe care a adoptat-o: "Era foarte sigură pe ea, foarte șmecheră...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...