Recep Erdogan profită de faptul că întâlnirea de la Budapesta s-a anulat: „Suntem gata în orice moment pentru un summit Trump - Putin”

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în orice moment.

Potrivit ziarului turc Hürriyet, Erdoğan a răspuns la o întrebare privind anularea întâlnirii dintre Putin și Trump la Budapesta.

„Acest lucru demonstrează încă o dată importanța Turciei, sau a Istanbulului, în viziunea păcii. Suntem gata să găzduim o astfel de întâlnire în orice moment”, a declarat Erdoğan, adăugând că este regretabil faptul că întâlnirea de la Budapesta nu a avut loc.

„Credem că orice dialog va fi util pentru a pune capăt acestui război. Încă de la început, am susținut acest lucru, am lucrat la el și am declarat că o pace justă este posibilă.

Avem relații bune cu ambele părți și suntem o țară care a câștigat încrederea ambelor părți. Acest lucru ne oferă un avantaj pe calea către pace și suntem hotărâți să folosim această situație în beneficiul umanității”, a adăugat Erdoğan.

Trump și-a schimbat părerea cu privire la întâlnirea cu Putin la Budapesta pentru moment și a recunoscut că este dezamăgit de ritmul discuțiilor cu Rusia.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a acuzat „elita pro-război” că încearcă să saboteze întâlnirea planificată între Trump și Putin la Budapesta.

Putin însuși, comentând anunțul lui Trump că întâlnirea bilaterală de la Budapesta a fost anulată, s-a referit la aceasta ca la o posibilă „amânare”.

Editor : Sebastian Eduard