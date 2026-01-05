Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, un apropiat al lui Nicolas Maduro, l-a prevenit luni pe omologul său american Donald Trump că „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”, relatează AFP şi Reuters.

„Orice atingere adusă suveranităţii poporului şi orice încălcare a dreptului internaţional vor genera grave complicaţii în cadrul ordinii internaţionale”, i-a spus Erdogan liderului de la Casa Albă în cadrul unei discuții telefonice, subliniind că „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”.

Mai mult, Erdogan a punctat faptul că Turcia nu vrea haos, confuzie sau tensiuni în regiune.

„Turcia nu doreşte nici haos, nici confuzie, nici tensiuni în regiune, nici în altă parte. Prezervarea unui sistem internaţional bazat pe reguli este, aşadar, esenţială”, a subliniat Erdogan în faţa presei după reuniunea de guvern.

„Atunci când forţa prevalează asupra dreptului, urmează instabilitatea, crizele şi conflictele”, a prevenit Erdogan, care şi-a reafirmat prietenia faţă de Maduro.

„Ne străduim să acţionăm cât mai bine în interesul Turciei şi al poporului venezuelean prieten. Dl. Maduro şi poporul venezuelean şi-au arătat de numeroase ori prietenia faţă de naţiunea noastră (...), noi am privilegiat şi valorizat întotdeauna solidaritatea reciprocă în momentele dificile. Astăzi acţionăm în acelaşi spirit”, a mai afirmat preşedintele turc.

Amintim că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care îi sunt aduse.

