Recep Tayyip Erdogan: Soluţia cu două state este cea mai realistă pentru problema cipriotă

Data publicării:
Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia

Turcia consideră că soluţia cea mai realistă la problema cipriotă este de a avea pe insulă două state divizate etnic, a declarat joi preşedintele Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, scrie Agerpres.

Potrivit lui Erdogan, este inutilă desfăşurarea de negocieri care nu ar produce niciun rezultat.

El a făcut aceste declaraţii în prezenţa lui Tufan Erhurman, preşedintele nou ales al Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN, recunoscută doar de Ankara), care a promis să exploreze o soluţie federală - mult timp susţinută de Naţiunile Unite - pentru a pune capăt divizării de cinci decenii a insulei.

Turcia şi fostul preşedinte cipriot turc Ersin Tatar au susţinut o politică cu două state, respinsă de ciprioţii greci.

Ciprul este divizat din 1974 de când Turcia a invadat treimea de nord a insulei, ca răspuns la o lovitură de stat a naţionaliştilor ciprioţi greci care doreau anexarea ţării la Grecia.

Turcia menţine trupe în partea de nord a insulei de la intervenţia armatei sale, pe 20 iulie 1974.

În prezent există nouă puncte de trecere de-a lungul liniei de demarcaţie ce traversează insula de la nord-vest la sud-est, trecând prin Nicosia.

 

