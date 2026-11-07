Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului

Statele Unite oferă o recompensă de până la 20 de milioane de dolari, precum și „posibilitatea relocării”, în schimbul unor informații despre „programul nuclear al Iranului”, potrivit armatei americane, citate de Euronews. Inițiativa „Rewards for Justice” a Departamentului de Stat al SUA oferă o recompensă de până la 20 de milioane de dolari persoanelor care pot furniza informații despre „instalațiile, echipamentele și personalul asociat, cum ar fi membrii comunității științifice iraniene, sau despre mișcările oricăruia dintre aceștia”, a declarat Comandamentul Central al SUA.

Programul „Rewards for Justice” a fost înființat în 1984 pentru a oferi recompense bănești în schimbul informațiilor care ar putea contribui la protejarea securității naționale.

Într-o declarație referitoare la recompensă, Departamentul de Stat a afirmat: „Nerespectarea de către regimul iranian a obligațiilor de garanții față de AIEA a dus la pierderea de către agenție a «continuității cunoașterii» cu privire la producția și stocul Iranului de componente cheie, precum centrifugele.”

Președintele Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că forțele americane au „distrus complet” instalațiile nucleare ale Iranului.

„De asemenea, ne asigurăm că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Trump vineri, în timpul unui discurs ținut la Centrul Spațial Kennedy din Florida. „Nu o vor avea niciodată. Nici măcar pe aproape. Nu sunt nici pe departe.”

„Dacă ar fi avut-o, dacă nu am fi intervenit cu acele frumoase bombardiere B2 cu puțin mai mult de un an în urmă, dacă le-aș fi permis să o aibă astăzi, Israelul nu ar mai exista”, a adăugat el.

Ambițiile nucleare ale Teheranului au ocupat un loc central în negocierile privind încetarea războiului din Iran, care a început la sfârșitul lunii februarie, în urma atacurilor americane și israeliene asupra țării.

Declarațiile lui Trump au venit în contextul în care președintele iranian Masoud Pezeshkian a confirmat că guvernul său continuă eforturile de soluționare a conflictului prin dialog.

Editor : M.C