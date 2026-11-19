Coreea de Sud oferă recompense uriașe pentru prinderea celor care fraudează examenul de admitere la facultate cu ajutorul inteligenței artificiale, relatează Business Insider.

Președintele sud-coreean Lee Jae-Myung a anunțat, într-o postare pe X, că introduce un sistem cu recompense de cel puțin 100 de milioane de woni, adică 75.000 de dolari.

Anunțul a venit cu două zile înainte de Suneung, un examen de admitere la facultate cu o miză uriașă. Acesta este atât de important, încât companiile își deschid birourile cu o oră mai târziu, pentru a menține șoselele libere, iar avioanele sunt reținute la sol în timpul probei orale la limba engleză, care durează 35 de minute, pentru a reduce zgomotul la minimum.

Astăzi, peste o jumătate de milion de persoane, majoritatea elevi de liceu, urmează să susțină examenul în 1.312 centre din întreaga țară. Examenul durează opt ore, are loc într-o singură zi și stabilește la ce universitate poate merge un candidat și, implicit, perspectivele sale de viitor.

Însă guvernul se mobilizează rapid pentru a preveni frauda, după un scandal recent legat de examenul pentru contabili fiscali autorizați din Coreea de Sud.

Han Won-seok, candidatul cu cel mai mare punctaj, a recunoscut duminică, pe contul de YouTube al avocatului său, că a fotografiat subiectele cu o microcameră, le-a trimis către o aplicație de inteligență artificială și a verificat răspunsurile pe telefon. A greșit o singură întrebare din 160.

„Fraudarea examenelor folosind echipamente avansate nu este cu nimic diferită de furtul punctajelor a sute de mii de candidați care au muncit din greu”, a scris Lee pe X.

El a precizat că autoritățile au convenit cu companiile de inteligență artificială să obțină datele utilizatorilor care fotografiază subiecte de la examen, în timpul perioadei de testare.

Prim-ministrul sud-coreean Han Seong-sook a anunțat, de asemenea, o serie de verificări antifraudă.

Guvernul intenționează să trimită o alertă de urgență înainte de începerea examenului, cu scopul de a depista telefoanele pe care elevii nu le-au predat.

Editor : M.B.