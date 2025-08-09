Live TV

Galerie Foto Record al poliției din Londra: cel puțin 365 de arestări la un singur protest. Manifestație de susținere a grupului „Palestine Action”

Saturday 9th August 2025. Hundreds of police officers arrest over 300 people in Parliament Square for holding signs supporting the recently banned group Palestine Action.
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia

Poliția din Londra a arestat sute de protestatari adunați în centrul capitalei britanice pentru a susține Palestine Action, un grup activist interzis, desemnat organizație teroristă, potrivit The Times.

Peste 400 de persoane au încălcat în mod deschis legile antiteroriste, coborând în Piața Parlamentului din Westminster la ora 13:00 pentru a ține pancarte scrise de mână cu sloganul: „Mă opun genocidului. Susțin Palestine Action”.

Până la ora 18:00, Poliția Metropolitană, asistată de zeci de ofițeri recrutați din forțele din întregul regat, reținuse cel puțin 365 de persoane pentru sprijinirea unei organizații interzise.

Printre aceștia se numărau un refugiat evreu în vârstă de 89 de ani și Moazzam Begg, fost deținut din Guantanamo Bay. O altă femeie în vârstă de 89 de ani a fost dusă de ofițeri pe un scaun pliant după ce a refuzat să meargă. Poliția a efectuat cel puțin șapte alte arestări, inclusiv cinci pentru presupuse agresiuni asupra ofițerilor.

Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Manifestație de susținere a grupului Palestine Action, desemnat terorist, la Londra. Foto: Profimedia
Se crede că cel mai mare număr de arestări efectuate anterior de Poliția Metropolitană în cadrul aceluiași protest este de 339, la revoltele împotriva taxei electorale din 1990.

Rânduri de ofițeri au intrat în piață pentru a încătușa protestatarii la un minut după începerea manifestației.

Primele arestări au avut loc lângă statuia lui Millicent Fawcett, activista feministă, și a lui Mahatma Gandhi, liderul independenței indiene. Ofițerii au fost întâmpinați cu scandări de genocid și „Rușine să vă fie!”.

Mulți activiști în vârstă au stat în liniște în centrul pieței, așteptându-și soarta, în timp ce un grup de trecători a început să cânte imnul „Vom învinge”.

Organizația Defend Our Juries, care a organizat protestul de sâmbătă, a susținut că până la 700 de persoane s-au prezentat la protest, riscând arestarea. Cu toate acestea, această cifră nu a putut fi confirmată de poliție.

Printre protestatari s-a numărat și La Pethick, în vârstă de 89 de ani, o psihoterapeută pensionară din apropiere de Hastings, Sussex. Ea a spus că este „îngrijorată” de faptul că va fi reținută, dar că are „sprijinul deplin” al celor cinci nepoți ai săi.

„Ni se ia dreptul la proteste pașnice”, a spus Pethick. „Avem o teamă comună că are loc un genocid [în Gaza] împotriva dreptului internațional.”

Claudia Cotton, în vârstă de 89 de ani, o asistentă socială pensionară care locuiește la Londra, este o refugiată evreică din Stuttgart care a părăsit Germania împreună cu părinții ei în 1939. În jurul umerilor avea o eșarfă keffiyeh roșie și ținea o pancartă scrisă de mână pe care scria: „Mă opun genocidului, susțin Palestine Action”.

Ea a spus: „Sunt pregătită să fiu arestată. De fapt, cred că este un lucru bun, pentru că arată cât de mulți oameni obișnuiți sunt dispuși să meargă la închisoare pentru a se opune atunci când guvernele fac lucruri rele.”

Spre deosebire de protestele anterioare de la interzicerea Palestine Actioon, care au fost dominate de activiști albi din clasa de mijloc, demonstrația de sâmbătă a avut un mic contingent de participanți musulmani.

Un grup de femei musulmane care nu țineau pancarte incriminatoare s-au plimbat prin piață, mulțumindu-le celor care riscau să fie arestați.

Până la ora 14:30, ofițerii formaseră un cordon în jurul a 200-300 de activiști care stăteau în centrul Pieței Parlamentului, în timp ce un elicopter al poliției survola zona. Poliția a intrat în cordon pentru a-i aresta pe activiști unul câte unul. Jurnaliștilor li s-a interzis accesul.

Ministerul britanic de Interne a insistat sâmbătă dimineață că nu urmărește să incrimineze disidența în legătură cu Gaza. O purtătoare de cuvânt a declarat: „Ministrul de Interne a fost clar că interzicerea Palestine Action nu are legătură cu Palestina și nici nu afectează libertatea de a manifesta pentru drepturile palestinienilor. Se aplică doar organizației specifice și restrânse ale cărei activități nu reflectă sau nu reprezintă miile de oameni din întreaga țară care continuă să își exercite drepturile fundamentale de a protesta pe diferite teme.”

„Libertatea de a protesta este o piatră de temelie a democrației noastre și o apărăm cu înverșunare”, a adăugat ea.

