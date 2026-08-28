Record de alerte la Kiev: 13 într-o singură zi. Capitala Ucrainei a stat 872 de minute sub asediu aerian

Kievul a înregistrat 13 alerte aeriene într-o singură zi, fiind cel mai mare număr de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022. Capitala Ucrainei a fost sub alertă aproape 15 ore, în contextul unui atac rusesc de amploare, relatează Kyiv Independent.

În total, alertele aeriene au durat 872 de minute, potrivit Ministerului ucrainean de Externe. Precedentul record datează din 1 martie 2022, când în Kiev au fost emise 12 alerte într-o singură zi.

Atacul rusesc a inclus drone, rachete balistice și rachete de croazieră, iar cel puțin patru persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Alertele au continuat și după miezul nopții. Explozii au fost auzite din nou în Kiev în jurul orei locale 00:30, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați în capitală. Nu au fost raportate imediat informații despre eventualele pagube provocate de acest ultim atac.

Ministerul ucrainean de Externe a transmis că Rusia a lansat drone spre Kiev în grupuri mici, pe tot parcursul zilei, menținând capitala sub amenințare și perturbând activitatea profesională, serviciile publice, transportul și viața de zi cu zi.

„Un alt mod în care Rusia își folosește armele”

„Pentru regiunile aflate mai aproape de linia frontului, alertele și mai lungi reprezintă o realitate cotidiană. Însă ceea ce a trăit Kievul pe 27 august arată un alt mod în care Rusia își folosește armele pentru a perturba viața civililor: lansări repetate de drone, care au menținut un oraș cu milioane de locuitori sub amenințare pe tot parcursul zilei”, a transmis ministerul pe X.

Atacurile au provocat pagube la două școli din districtele Podilskyi și Shevchenkivskyi. Un incendiu a fost raportat și în apropierea stadionului Valerii Lobanovskyi, în centrul orașului.

O dronă a căzut pe un drum principal din districtul Holosiivskyi, în sudul capitalei, iar o clădire rezidențială cu patru etaje a fost avariată în districtul Podilskyi, a anunțat Administrația Militară a orașului Kiev.

Apărarea antiaeriană a Kievului este pusă la încercare de lipsa rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, esențiale pentru protejarea capitalei împotriva rachetelor balistice rusești.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei luni că Ucraina a rămas fără rachete interceptoare în timpul unui atac major asupra capitalei și a cerut din nou aliaților să accelereze livrările.

Editor : C.S.