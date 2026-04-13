Record de execuții în Iran: peste 1.600 de persoane ucise în 2025. ONG-urile avertizează că numărul ar putea crește

Două organizații neguvernamentale au publicat luni un raport care arată că 1.639 de persoane au fost executate în Iran anul trecut, cel mai mare număr înregistrat după 1989, potrivit AFP. Raportul avertizează că, dacă regimul va supraviețui conflictului cu Israelul și Statele Unite, represiunea ar putea deveni și mai dură.

Datele provin dintr-un raport comun al organizației norvegiene Iran Human Rights (IHR) și al organizației franceze Ensemble contre la peine de mort (ECPM), citate de News.ro, care arată o creștere de 68% a numărului de execuții față de 2024, când au fost înregistrate 975 de cazuri. Printre persoanele executate se numără și 48 de femei.

Peste patru execuții pe zi

Potrivit raportului, cifra echivalează cu o medie de peste patru execuții zilnice. IHR subliniază că numărul real ar putea fi chiar mai mare, întrucât multe cazuri nu sunt raportate de presa oficială iraniană.

Organizațiile precizează că acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat de când au început monitorizarea execuțiilor, în 2008, și cel mai mare după 1989.

„Există un risc serios ca execuțiile să fie utilizate într-o măsură și mai mare ca instrument de opresiune”, se arată în document.

ONG-urile atrag atenția că sute de persoane arestate în urma protestelor din ianuarie 2026 riscă în continuare pedeapsa cu moartea. Manifestațiile au fost reprimate violent, fiind raportate mii de morți și zeci de mii de arestări.

Minoritățile etnice sunt afectate în mod disproporționat de pedeapsa capital, mai arată rraportul. Kurdii din vestul țării și balucii din sud-est sunt vizați în mod special.

De asemenea, aproape jumătate dintre persoanele executate au fost condamnate pentru infracțiuni legate de droguri.

Crește numărul execuțiilor publice și al femeilor executate

Cel puțin 48 de femei au fost executate anul trecut, cel mai mare număr din ultimele două decenii, în creștere cu 55% față de anul precedent. În 21 de cazuri, femeile au fost condamnate pentru uciderea soțului sau a logodnicului.

Deși majoritatea execuțiilor au avut loc în închisori, numărul celor publice s-a triplat, ajungând la 11 în 2025.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, Iranul este țara cu cel mai mare număr de execuții pe cap de locuitor din lume și, după China, cea cu cele mai multe execuții la nivel global, deși datele oficiale din China nu sunt publice.

