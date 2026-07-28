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Record. Un Airbus A350-1000ULR a aterizat în Franța, după un zbor de 24 de ore și 24 de minute de la Melbourne la Toulouse

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France - Qantas Airbus A350-1000ULR - Project Sunrise test flight
Airbus A350-1000ULR. Foto: Profimedia
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Din articol
Avionul a fost dotat cu un rezervor suplimentar de combustibil proiectat special

Airbus a încheiat un zbor-test de peste 24 de ore, care a atras un interes uriaș pe platformele de monitorizare online, după ce un avion A350 dezvoltat pentru curse comerciale cu durate record a aterizat marți în Franța, venind de la Melbourne. Testul reprezintă o etapă importantă în cadrul proiectului Sunrise al companiei Qantas, care urmărește lansarea celor mai lungi zboruri comerciale de pasageri din lume și transformarea călătoriilor pe distanțe lungi prin eliminarea escalelor dintre Australia și Europa.

Avionul A350-1000ULR a aterizat marți după amiază în Franța, după un zbor de 24 de ore și 24 de minute, neîntrerupt, între Melbourne și Toulouse.

Începând de anul viitor, astfel de aeronave vor face zboruri comerciale regulate între Australia și UK, precum și spre SUA.

Avionul A350-1000ULR, adaptat special, ar urma să intre în serviciul companiei australiene pe ruta directă Sydney–Londra începând din 2027.

Acesta a fost zborul de întoarcere de la Melbourne, dar la dus aeronava a făcut doar 19 ore pe cei 23 de mii de kilometri.

Airbus desfășoară din luna iunie o campanie de testare a aeronavei, programată să dureze două luni.

Avionul a fost dotat cu un rezervor suplimentar de combustibil proiectat special

Compania a anunțat că avionul, dotat cu un rezervor suplimentar de combustibil proiectat special, a rămas în aer timp de 24 de ore și 24 de minute și a parcurs fără oprire 23.075 de kilometri, înainte de a ateriza la fabrica producătorului din Toulouse, Franța.

Serviciul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a transmis că aceasta a fost a doua cea mai urmărită cursă din istoria platformei, după zborul din 2024 care a transportat sicriul reginei Elisabeta a II-a. Peste 3,6 milioane de persoane au urmărit deplasarea aeronavei spre nord, pe o rută care a trecut prin Canada.

În 2005, un Boeing 777-200LR Worldliner a zburat 21.601,7 kilometri de la Hong Kong la Londra, în 22 de ore și 42 de minute.

Qantas a comandat 12 aeronave A350-1000ULR modificate, proiectate pentru a conecta coasta de est a Australiei cu Londra și New York în aproximativ 20 de ore.

Noile servicii urmăresc să transforme ceea ce odinioară era o călătorie de cinci zile pe așa-numita „Rută a Cangurului” spre Londra într-un singur zbor, cu o durată cuprinsă între 19 și 21 de ore, în funcție de traseu și de condițiile de vânt.

Prima aeronavă, care poate transporta 20.000 de litri de combustibil și are o capacitate de 238 de pasageri, urmează să fie livrată în aprilie 2027.

Qantas estimează că va opera zilnic zboruri fără escală între Sydney și Londra începând din octombrie 2027.

Editor : M.C

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