Live TV

Recunoașterea facială, noua armă a supermarketurilor împotriva hoților. Sainsbury’s testează tehnologia în Marea Britanie

Data publicării:
recunoastere faciala, camera
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Sainsbury’s anunță introducerea tehnologiei de recunoaștere facială în supermarketurile sale din Marea Britanie, începând cu o perioadă de testare de opt săptămâni, relatează DPA/PA Media și Agerpres. Măsura are ca scop identificarea hoților, însă este criticată de grupurile care militează pentru protejarea vieţii private.

Al doilea cel mai mare lanţ de supermarketuri din Marea Britanie şi-a informat personalul din două magazine că va începe o perioadă de testare de opt săptămâni, înainte de potenţiala introducere a acestei tehnologii la nivel naţional.

Sainsbury's a declarat că prin introducerea acestei tehnologii se încearcă identificarea hoţilor din magazine şi stoparea creşterii semnificative, în ultimii ani, a acestor infracţiuni în comerţul cu amănuntul.

Cu toate acestea, utilizarea recunoaşterii faciale a fost intens criticată de grupurile care militează pentru protejarea vieţii private, rivalul Asda primind mii de plângeri după ce a lansat propria sa perioadă de testare similară, la începutul acestui an.

Conducerea Sainsbury's, care are peste 1.400 de magazine în toată ţara, a declarat că planurile sale „nu vizează monitorizarea colegilor” sau a clienţilor.

Alţi retaileri britanici, precum Home Bargains, supermarketurile Co-op, Flannels şi Sports Direct, au folosit, potrivit unor surse, o tehnologie similară în magazinele lor pentru a identifica hoţii.

Tehnologia va fi utilizată de companie pentru a identifica şi, eventual, pentru a interzice accesul persoanelor „violente, agresive sau care fură din magazin”.

Sainsbury's a declarat că înregistrările vor fi şterse instantaneu dacă software-ul nu recunoaşte faţa persoanelor raportate.

Compania a adăugat că sistemul emite o alertă pe baza comportamentului suspect raportat de magazin sau de alţi retaileri din apropiere care utilizează tehnologia Facewatch.

Sainsbury's a declarat că incidente precum furtul, abuzul şi comportamentul ameninţător „continuă să crească” în pofida colaborării cu poliţia şi Guvernul, adăugând că acest lucru „afectează zilnic echipele Sainsbury's din toată Marea Britanie”.

Simon Roberts, directorul executiv al Sainsbury's, a declarat: „Înţelegem că tehnologia de recunoaştere facială poate ridica întrebări valide despre date şi confidenţialitate. Acest test şi implementarea ulterioară nu au ca scop monitorizarea colegilor sau a clienţilor noştri valoroşi. Se concentrează exclusiv pe identificarea celor care comit infracţiuni grave, care au comis acte de violenţă, agresiune sau furt, şi ajută echipele noastre să prevină alte prejudicii”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
2
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
trenul lui kim jong un
5
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Digi Sport
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF 020925_03918
Ilie Bolojan: Reducerea cheltuielilor, testul coaliției. „Îmi doresc...
fisicuri de monede cu procente deasupra - imagine sugereaza crestere economica
Ce ar putea conține pachetul de relansare economică. Kelemen Hunor...
ambulanta smurd
Copilul de un an și jumătate, care s-ar fi electrocutat în centrul...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Trump, întrebat dacă se simte trădat de Putin, în contextul...
Ultimele știri
Kelemen Hunor, despre boicotarea livratorilor străini: E client vechi domnul Tănasă. Trebuie judecat și respinse astfel de declarații
Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot. Declarația lui Ionuţ Moşteanu
Sorin Grindeanu a afirmat că i-a transmis lui Ilie Bolojan ce avea de spus despre o posibilă demisie: Nu o văd ca pe o pârghie politică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vashi Dominguez
Un negustor de diamante a comis „jaful perfect”: și-a pus angajații să se dea drept clienți și a furat 170 de milioane de lire sterline
Soldați Ucraina
„Mai letali, mai eficienți”: Ucraina își ține soldații o perioadă mai lungă la antrenamentele din Occident
poliisti britanici
Cinci bărbaţi mascaţi care au încercat să pătrundă într-un hotel folosit de solicitanţii de azil, reținuți de polițiștii londonezi
Red Arrows
Marea Britanie nu mai participă la BIAS 2025, după prăbușirea avionului F-16 în Polonia
Atac rusesc in Ucraina
Rusia a bombardat din nou Kievul: cel puțin 21 morți, printre care patru copii. Valul de rachete și drone a provocat pagube majore
Partenerii noștri
Pe Roz
Jamie Lee Curtis a ratat o întâlnire cu prințesa Diana pentru că a trebuit să folosească baia: "Nu m-am...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu...
Adevărul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost...
Playtech
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...