Recuperarea de către Ucraina a teritoriilor pierdute este considerată imposibilă de toată lumea, spune un ministru dintr-o țară NATO

Chigi Palace, Press Conference on the Situation in Lebanon and UNIFIL Contingent Involvement
Foto: Guido Crosetto, ministrul italian al Apărării / Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că Ucraina nu are nicio speranţă de a recâştiga vreodată Crimeea şi teritoriile pe care le-a pierdut în faţa Rusiei de la invazia din 2022. „Recâştigarea teritoriilor pierdute în 2014 şi după februarie 2022 este considerată acum imposibilă de toată lumea", a spus Crosetto într-un interviu acordat jurnalistului veteran Bruno Vespa pentru noua sa carte „Finimondo”, din care casele de editură Mondadori şi Rai Libri au publicat extrase înainte de apariţie.

"Rusia nu va renunţa niciodată la ele şi Ucraina nu va avea puterea să le recâştige singură, nici măcar cu ajutorul nostru. Putin nu poate nici el da înapoi pentru că a schimbat Constituţia, declarând teritoriile ocupate ca fiind practic ' ruseşti ' şi, prin urmare, s-a pus într-o poziţie în care nu poate negocia", a explicat el, potrivit agenției italiene ANSA preluate de Agerpres.

Ministrul italian a deplâns totodată faptul că mulţi italieni au fost influenţaţi de propaganda şi dezinformarea ruse. "Italieni de bună credinţă au fost corupţi de Rusia", a mai declarat Crosetto în interviul acordat lui Vespa. "Rusia ne atacă deja cu un război hibrid, la nivel cognitiv. Fără ca noi, cetăţeni obişnuiţi, să observăm, propaganda sa a pătruns în creierul şi formarea culturală a atâtor oameni, dirijându-i printr-o utilizare sofisticată a instrumentelor sociale şi a altor instrumente informaţionale, printr-o infiltrare ştiinţifică şi, de asemenea, prin infiltrarea clasică via corupţie", a atenţionat Crosetto.

