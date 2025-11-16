Reducerea tarifelor SUA pentru Elveția, contestată de ministrul Economiei: „Nu ne-am vândut sufletul diavolului”

Elveția nu a făcut un pact cu diavolul, prin acceptarea unui nou cadru tarifar cu Statele Unite, a declarat duminică ministrul economiei, Guy Parmelin. El a respins criticile potrivit cărora acest acord ar echivala cu o „capitulare” în războiul comercial al lui Donald Trump, scrie Reuters.

Acordul comercial-cadru, neobligatoriu, anunțat vineri, promite un tarif de import american redus, de 15% pentru Elveția – în scădere de la 39% – în schimbul unor investiții de 200 de miliarde de dolari ale companiilor elvețiene în SUA.

„Nu ne-am vândut sufletul diavolului”, a spus Parmelin într-un interviu pentru ziarul Tagesanzeiger.

Ministrul a declarat că este „mulțumit” de acord și a argumentat că firmele elvețiene aveau în vedere extinderea producției în Statele Unite chiar înainte de Trump.

Grupurile industriale elvețiene au salutat acordul, care pune companiile pe picior de egalitate cu cele din UE, în urma unui acord similar între Bruxelles și Washington.

Totuși, partidele de opoziție și-au exprimat îngrijorarea cu privire la concesii și au pus sub semnul întrebării transparența negocierilor, în care directori ai unor companii elvețiene precum producătorul de ceasuri Rolex și grupul de lux Richemont au făcut lobby la Washington pentru relaxarea tarifelor.

Elveția speră ca reducerea tarifelor să fie activată în câteva zile sau săptămâni – însă acordul-cadru este neobligatoriu, fiind așteptate negocieri suplimentare.

Un acord final trebuie aprobat de parlamentul elvețian și ar putea fi supus unui referendum.

Al doilea cel mai mare partid al Elveției, Partidul Social Democrat, a salutat cu prudență acordul, însă verzii l-au numit un „acord de capitulare”, spunând că pune interesele lui Trump înaintea celor ale fermierilor și consumatorilor elvețieni.

Ca parte a înțelegerii, Elveția a acceptat să reducă taxele de import pentru o serie de produse americane din sectoarele agricol și industrial.

Editor : Ana Petrescu