Refuzul Moscovei privind un armistiţiu „complică situaţia”, spune Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

„Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului şi încă nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situaţia. Dacă Rusia nu are voinţa de a executa un simplu ordin de a-şi opri loviturile, ar putea fi nevoie de eforturi majore pentru a face Rusia să dorească să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistenţa paşnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare", a scris Zelenski pe reţelele sale de socializare sâmbătă seara, transmite News.ro.

Luni, liderul ucrainean se va deplasa la Washington DC, unde preşedintele american Donald Trump a declarat că îl va îndemna pe Zelenski să accepte un acord de pace.

Comform CNN, preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare.

Trump a precizat că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuţiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine. La întâlnirea de luni va participa şi vicepreşedintele SUA, JD Vance.

Oficialii europeni se aşteaptă ca cel puţin un alt lider european să se alăture discuţiilor de luni, dar încă nu este clar cine va fi acesta.

