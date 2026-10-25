Live TV

Regatul Unit ar putea reveni la regulile UE privind libera circulație. Premierul Andy Burnham cere o dezbatere sinceră

Data actualizării: Data publicării:
Andy Burnham
Andy Burnham. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul britanic Andy Burnham a deschis calea pentru ca Marea Britanie să readopte regulile Uniunii Europene privind libera circulaţie, susţinând că este necesară o discuţie sinceră”, potrivit Sunday Times.

Prim-ministrul a afirmat că natura imigraţiei în Regatul Unit a fost „diferită” de la Brexit, mai mulţi străini stabilindu-se definitiv în ţară, în loc să se întoarcă în ţările lor de origine.

„Cred că trebuie să avem o dezbatere foarte obiectivă, bazată pe dovezi concrete, cu privire la acest subiect”, a spus el.

În timpul referendumului privind Brexit-ul din 2016, libera circulaţie, care permitea oricărui cetăţean al UE să se mute în Marea Britanie, a fost dezbătută aprig. Opoziţia faţă de aceasta a fost considerată unul dintre motivele principale pentru care ţara a votat în favoarea ieşirii din Uniune.

Burnham a declarat: Libera circulaţie a implicat provocări foarte semnificative, despre care am vorbit în timpul mandatului meu anterior în Parlament. Dar, în acelaşi timp, era un tip de imigraţie care poate nu era atât de dificil [ca acum]. Migraţia de tip «uşă rotativă», în care oamenii veneau şi apoi se întorceau, este diferită. Echilibrul migraţiei s-a schimbat, nu-i aşa, de atunci? Cred că trebuie pur şi simplu să avem o discuţie sinceră despre aceste lucruri.”

Migraţia netă anuală înainte de votul din 2016 era la 330.000 de persoane. Însă, după ce Marea Britanie a părăsit UE în ianuarie 2020, cifra a atins un nivel record de peste 900.000.

Presat să ofere mai multe detalii cu privire la argumentul său privind libera circulaţie, Burnham a spus: În general, era vorba de tineri – nu întotdeauna, dar care petreceau câţiva ani acolo, apoi se întorceau. Şi, evident, uşurinţa cu care se întâmpla acest lucru era benefică şi pentru britanici”.

„În campania pentru referendum, nu aveai adesea impresia că argumentele pe care le aduceai aveau un impact semnificativ. Totuşi, îmi amintesc mereu că reuşeam să mă fac puţin auzit când vorbeam despre tatăl meu, care a lucrat în Germania în anii ’90 (...) Libera circulaţie are şi aspecte negative asociate”, a adăugat el.

Prim-ministrul ia în considerare diferite opţiuni” pentru a apropia Regatul Unit de UE, o poziţie anunţată la conferinţa Partidului Laburist de luna trecută, dar nu şi-a exprimat încă o preferinţă.

Burnham a menţionat, de asemenea, alte consecinţe ale renunţării la libera circulaţie: Gândiţi-vă la ce am pierdut, şi anume capacitatea de a face parte din Eurodac şi de a colabora în privinţa datelor referitoare la migraţie. Trebuie să privim lucrurile în ansamblu, nu doar să ne concentrăm exclusiv asupra liberei circulaţii.”

Eurodac este baza de date biometrică a UE, care sprijină gestionarea cererilor de azil şi controlul la frontieră. Regatul Unit a pierdut accesul la aceasta odată cu ieşirea din Uniune.

Burnham a mai declarat: Sunt optimist în ceea ce priveşte strângerea legăturilor cu Europa şi nu ascund acest lucru. Cred că acest lucru va contribui la creşterea PIB-ului britanic. Cred că ne va oferi un control mai puternic asupra migraţiei. Vreau să prezint aceste argumente”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
1
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
2
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
hunter biden profimedia
3
Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau...
profimedia-1089763755
4
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
calin georgescu inquam george calin
5
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea de Apel București...
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Digi Sport
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Prim-ministrul britanic Andy Burnham.
Premierul Andy Burnham le cere britanicilor să se pregătească pentru situaţii de criză
ue, marea britanie
Acordul care le-ar permite tinerilor europeni să muncească și să studieze în Marea Britanie ar putea fi amânat. Motivul blocajului
Dan Jarvis
Guvernul britanic îi îndeamnă pe toţi cetăţenii să îşi facă rezerve de apă şi de alimente
Ursula von der Leyen și Mark Carney
„Nu vom face ca Trump”. Cum încearcă Uniunea Europeană să obțină mai mulți bani pentru Ucraina (Politico)
RAF Fairford Base US Bombers Withdrawal
Doi suspecți arestați pentru spionaj în favoarea Iranului, după incidentul de la baza britanică de la Fairford
Recomandările redacţiei
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să...
Ziua Armatei 2026. Sursă Foto Inquam/ George Călin
Ziua Armatei României 2026: Ce semnifică data de 25 octombrie și ce...
mercenari Wagner in Africa / Pavel Prigojin
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy...
politia-masina-nou-inscriptionata
Un bărbat a intrat cu o armă și o grenadă airsoft în sediul Poliției...
Ultimele știri
Elon Musk acuză Ucraina că a folosit Starlink pentru atacuri cu drone „menite să ucidă”: „Această posibilitate a fost eliminată”
Rezultate LOTO - Duminică, 25 octombrie 2026: Fond de câștiguri suplimentat la 6/49. La Noroc sunt în joc peste 283.000 de euro
Bulgaria își alege președintele, cu războiul din Ucraina în centrul scrutinului. Ce arată sondajele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, riști să pierzi vestiarul! Bogdan Baratky dezvăluie episodul tensionat de la FCSB – Rapid 4-1
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
A luat roșu în minutul 90 ca să joace contra lui Dinamo!
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
Chec pufos cu dovleac și nucă. Rețeta simplă de toamnă, cu un ingredient care îl face moale și aromat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
Digi FM
Schimbarea orei în octombrie 2026. Ce au descoperit cercetătorii despre efectele asupra somnului și sănătății
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
O nouă viață departe de arena circului. Povestea emoționantă a elefantului care a primit o șansă într-un...
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...