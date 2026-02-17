Regatul Unit caută aliați în UE pentru a se opune inițiativei Franței „Fabricat în Europa”: „Profund îngrijorat de unele voci”

Regatul Unit face presiuni asupra unor țări, printre care Germania, Italia și Țările de Jos, pentru a respinge propunerile comerciale stricte ale Franței, care ar exclude țara de la participarea la licitațiile de achiziții publice, relatează Bloomberg.

În timp ce UE ia în considerare cerințele privind conținutul local pentru inițiativa „Made in Europe/ Fabricat în Europa”, care constituie răspunsul său atât la tarifele impuse de președintele Donald Trump, cât și la incertitudinile geopolitice și comerciale mai ample, statele membre sunt împărțite în ceea ce privește gradul de protecționism al noilor politici, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Franța insistă pentru adoptarea unei poziții cât mai dure, au declarat oficiali britanici și europeni, și solicită reguli stricte privind preferințele UE pentru bunuri și servicii, în special în industrii precum sectorul auto, tehnologia avansată și energia regenerabilă.

Deși multe state membre ale UE susțin principiul protejării lanțurilor de aprovizionare ale continentului, câteva dintre ele caută o soluție mai puțin restrictivă decât poziția Franței, au declarat oficialii pentru sursa citată.

Țările care ar fi afectate în mod special de versiunea cea mai dură a propunerilor includ Germania, Italia, Țările de Jos și Polonia, iar Marea Britanie solicită acestor țări ajutorul pentru a menține o relație comercială deschisă în interesul reciproc, au declarat sursele, care au cerut să rămână anonime în timp ce discutau o chestiune care face obiectul negocierilor în curs. Acestea au adăugat că Suedia și Finlanda, precum și țările baltice au favorizat reguli mai relaxate privind conținutul local.

Purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene și ai Cabinetului britanic au refuzat să comenteze. Purtătorii de cuvânt ai Ministerului Economiei și Finanțelor și ai Ministerului Industriei din Franța nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Miniștrii britanici de rang înalt și-au exprimat public îngrijorarea cu privire la schimbările din UE, după ce Bloomberg a fost primul care a raportat despre acestea la începutul acestei luni. Ministrul de finanțe Rachel Reeves a declarat săptămâna trecută că este „îngrijorată” de unele dintre propuneri și că o mișcare către protecționism „nu are sens”.

Secretarul pentru afaceri Peter Kyle a adăugat că este „profund îngrijorat de unele voci care se fac auzite în Europa”, deși a precizat că opiniile pe continent nu sunt „unanime”.

Discuțiile au devenit cel mai important subiect al relațiilor dintre Regatul Unit și UE în ultimele săptămâni, a declarat un oficial britanic.

Uniunea Europeană încearcă să-și reinventeze economia — care a rămas în urma Statelor Unite și Chinei — investind fonduri în industrii dinamice, precum tehnologia și energia curată. Însă blocul este hotărât să creeze mari companii europene și să nu lase aceste fonduri să părăsească granițele sale.

Presiunea exercitată pentru acordarea preferințelor UE în cadrul licitațiilor publice este considerată ca fiind o încercare a Europei de a sprijini industriile critice în contextul concurenței globale acerbe și ca un mijloc de a asigura că alte țări aplică standarde similare în ceea ce privește deschiderea pieței.

Însă Regatul Unit încearcă să descurajeze urgent Comisia Europeană să urmeze o cale care, se teme, ar putea afecta ambele părți, au declarat oficialii. Unele state membre ale UE rămân îngrijorate că regulile excesiv de restrictive privind conținutul local ar putea descuraja investițiile, crește costurile de producție și ajuta concurenții, au afirmat sursele.

Definiția a ceea ce se consideră a fi un „partener de încredere” al UE – cu alte cuvinte, țările terțe care ar beneficia de condiții mai generoase – rămâne o chestiune deschisă cu câteva zile înainte ca Comisia să publice Legea privind accelerarea industrială, un pas cheie în inițiativa „Made in Europe”.

Adoptarea a fost amânată de mai multe ori, dar Stephane Sejourne, șeful departamentului industriei din cadrul Comisiei, a declarat că UE intenționează în continuare să adopte actul legislativ pe 26 februarie.

Premierul britanic Keir Starmer a profitat de discursul său de la Conferința de securitate de la Munchen de weekendul trecut pentru a pune capăt confuziei care a urmat ieșirii Marii Britanii din blocul comercial și pentru a pleda în favoarea unor relații mai strânse. „Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului”, a declarat el, în aplauzele audienței compuse în principal din diplomați și oficiali.

„Suedia este un susținător fervent al participării țărilor terțe la majoritatea activităților desfășurate de UE, fie că este vorba de misiuni de gestionare a crizelor conduse de UE sau de accesul altor țări la piața europeană de apărare. Considerăm că este bine să avem o UE deschisă”, a declarat ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, pentru Bloomberg, la Munchen.

În declarațiile făcute reporterilor după summitul UE de săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încercat să-i liniștească pe sceptici, subliniind că planurile UE vor viza sectoare strategice și se vor baza pe „o analiză economică solidă”.

