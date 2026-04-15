Regatul Unit pregătește un ajutor suplimentar de milioane de lire sterline şi 120.000 de drone pentru Ucraina

soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Regatul Unit va anunţa, miercuri, un ajutor suplimentar pentru Ucraina în valoare de milioane de lire sterline, cu ocazia unor reuniuni în cursul zilei la care vor participa mai mulţi miniştri britanici, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

La Washington, ministrul britanic de finanţe Rachel Reeves urmează să confirme un ajutor de 752 de milioane de lire sterline (1,02 miliarde de dolari) către Kiev, înainte de o întâlnire cu premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

Suma, parte a unui împrumut de 3,36 miliarde de lire sterline, este destinată să ajute la cumpărarea de armament, inclusiv a rachetelor cu rază lungă de acţiune, a sistemelor de apărare antiaeriană şi a dronelor.

„Această finanţare va ajuta la livrarea echipamentului militar de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva războiului neprovocat al Rusiei”, a declarat Reeves.

„Sunt mândră că Regatul Unit este un partener important în furnizarea unui sprijin vital către Ucraina şi vom continua să ne intensificăm eforturile pentru a face mai mult, menţinând în acelaşi timp presiunea asupra Rusiei”, a mai spus ea.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, va profita de o reuniune, la Berlin, a Grupului de contact privind apărarea Ucrainei pentru a anunţa cel mai mare număr de drone oferit vreodată Kievului de către Regatul Unit.

Londra va livra astfel 120.000 de drone Ucrainei, inclusiv drone de atac cu rază lungă de acţiune, drone de recunoaştere, drone logistice şi drone cu capacităţi maritime, multe dintre ele fiind produse de companii din Regatul Unit.

„Această creştere semnificativă a numărului de drone testate în luptă va oferi forţelor ucrainene capacitatea de care au nevoie pentru a-şi apăra poporul şi pentru a riposta împotriva agresiunii ruseşti”, a declarat John Healey.

Editor : C.L.B.

