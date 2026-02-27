Live TV

Regatul Unit retrage tot personalul din Iran și închide ambasada de la Teheran

Regatul Unit a anunţat, vineri, că îşi închide ambasada din Iran şi îşi retrage tot personalul de acolo, „în contextul situaţiei de securitate” din regiune, unde este aşteptat un atac al SUA asupra Iranului.

Ambasada britanica va funcţiona de la distanţă, dar nu va mai putea oferi asistenţă consulară, nici măcar în cazurile urgente, a avertizat Foreign Office,transmit agenţiile Reuters şi EFE preluate de Agerpres. Acesta mai atenţionează cetăţenii britanici să evite orice călătorie în Iran, indiferent de circumstanţe.

Tot vineri, ambasada Chinei la Teheran a îndemnat cetăţenii chinezi să părăsească Iranul cât mai curând posibil şi le-a oferit asistenţă pentru a putea pleca din această ţară folosind zborurile comerciale încă disponibile şi rutele terestre.

Statele Unite nu au ambasadă în Iran, dar au anunţat evacuarea din Israel a personalului american neesenţial, după ce zilele trecute au făcut un anunţ similar despre personalul din Liban.

În acest timp a sosit în apropierea Israelului portavionul american USS Gerald R. Ford, al doilea portavion trimis de SUA în Orientul Mijlociu. Primul portavion, USS Abraham Lincoln, este deja staţionat împreună cu o puternică grupare navală în zona Golfului Persic, unde Statele Unite au mai deplasat distrugătoare, crucişătoare şi submarine, plus zeci de avioane cisternă pentru realimentare în zbor şi avioane de vânătoare suplimentare.

Preşedintele american Donald Trump a declarat pe 19 februarie că a stabilit un termen limită de zece zile pentru a decide dacă va ataca Iranul, în funcţie de evoluţia tratativelor cu acesta asupra dosarului nuclear al Teheranului, discuţii care continuă. Deşi oficialii iranieni au vorbit despre progrese după runda de negocieri desfăşurată joi la Geneva, opinie exprimată şi de mediatorul tratativelor, ministrul de externe din Oman, Badr bin Hamad al Busaidi, atacul american asupra Iranului pare iminent.

Statele Unite doresc ca Iranul să accepte un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice de care se teme Israelul, respectiv să-şi distrugă toate instalaţiile nucleare şi să predea Washingtonului stocul său de uraniu îmbogăţit.

Dar Trump doreşte în plus schimbarea puterii de la Teheran, scop urmărit şi de protestele antiguvernamentale violente lansate la sfârşitul lunii decembrie şi care au fost în final reprimate, noi proteste studenţeşti fiind iniţiate recent în Iran.

Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat şi Washingtonul cu un atac cu bombe penetrante asupra instalaţiilor nucleare subterane, pare să nu fi reuşit eliminarea completă a programului nuclear iranian şi nici a stocului de uraniu îmbogăţit, ce ar fi fost pus la adăpost de autorităţile iraniene.

