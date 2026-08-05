Dinamica relației dificile dintre puternicul monarh al Marocului și premierul Spaniei este una de interdependență. Însă, criza migranților care au copleșit recent exclava spaniolă Ceuta a arătat avantajul crucial pe care Regele Mohammed al VI-lea al Marocului îl are în fața lui Pedro Sanchez și cum Rabatul poate profita de „slăbiciunea” Madridului.

Cu toate că economia Marocului este de 10 ori mai mică decât cea a Spaniei, cele două țări au format o rețea densă de legături comerciale. Există, însă, divergențe mari în privința unor probleme geopolitice importante, arată o analiză Financial Times.

Regele Marocului a dezvoltat relații apropiate cu Donald Trump, în timp ce Sanchez a devenit unul din principalii adversari din Europa ai președintelui american.

Dorința multor tineri marocani de a părăsi țara și prezența celor două exclave spaniole vulnerabile pe coasta Africii de Nord au transformat problema imigrației într-un mare atu pentru Mohammed al VI-lea.

Exodul fără precedent al migranților din Maroc în Ceuta de săptămâna trecută – în jur de 60.000 la număr, sau trei migranți ilegali pentru fiecare patru locuitori ai exclavei – a reprezentat punctul culminant al unei perioade de cinci ani de zile în care Madridul s-a chinuit să gestioneze relația cu oficialii de la Rabat.

„Filozofia guvernului spaniol: Să nu îi supărăm pe marocani”

Criza din Ceuta este un exemplu clar în care o țară folosește situația imigranților ca pe o armă, potrivit lui Pol Morillas, director al institutului Cidob din Barcelona.

Morillas a comparat criza din Ceuta cu decizia Turciei de a le permite refugiaților sirieni să treacă granița înspre Grecia și cu planul Belarusului de a atrage imigranți irakieni pentru a-i trimite înspre granița cu Polonia.

Relația dintre Spania și Maroc a devenit mai greu de gestionat pentru spanioli după criza diplomatică din 2021, atunci când autoritățile marocane au relaxat restricțiile de la granița cu Ceuta și 8.000 de migranți au pătruns în exclava spaniolă. Foto: Profimedia Images

„În peisajul geopolitic actual, cele mai mari puteri nu sunt mereu cele care contează cel mai mult”, a spus Morillas. „Cele care sunt în stare să valorifice interdependențele păstrează, de multe ori, un avantaj semnificativ.”

Sanchez a căutat să evite o răcire serioasă a relațiilor cu liderul Marocului în ultimii ani. Premierul spaniol are nevoie de ajutorul oficialilor de la Rabat pentru a limita fluxul de imigranți ilegali din Africa înspre Insulele Canare, care joacă un rol mult mai important decât Ceuta în criza migranților.

„Filozofia guvernului este: ‘Să nu îi supărăm pe marocani’. Și cred că ceea ce se întâmplă aici este că marocanii văd acest lucru ca pe o slăbiciune”, a spus un fost oficial spaniol care a făcut parte dintr-un guvern socialist anterior.

„Spania are nevoie de Maroc mai mult decât Marocul are nevoie de Spania”

Relația dintre cele două țări a devenit mai greu de gestionat pentru spanioli după o criză diplomatică din 2021, atunci când liderul Frontului Polisario, Brahim Ghali, care luptă pentru independența Saharei Occidentale de Maroc, a primit îngrijiri medicale într-un spital din Spania.

Incidentul a atras furia oficialilor marocani, care au acuzat Spania că ar colabora cu inamicul Marocului. La câteva săptămâni după ce Ghali a ajuns în Spania, autoritățile marocane au relaxat restricțiile de la granița cu Ceuta și 8.000 de migranți au pătruns în exclava spaniolă înotând sau folosind bărci improvizate.

Marocul a reacționat la episodul Ghali spunând că „faptul că nu ne-ați spus arată o lipsă de respect, așadar, de acum înainte vrem să resetăm complet această relație”, a explicat Riccardo Fabiani, directorul pentru Africa de Nord al International Crisis Group.

„Marocul a decis că Spania are nevoie de Maroc mai mult decât Marocul are nevoie de Spania”, a mai spus Fabiani.

Dorința multor tineri marocani de a părăsi țara și prezența celor două exclave spaniole vulnerabile pe coasta Africii de Nord au transformat problema imigrației într-un mare atu pentru Regele Mohammed al VI-lea. Foto: Profimedia Images

Relația dintre Madrid și Rabat s-a îmbunătățit după ce Spania a susținut planul Marocului de a oferi Saharei Occidentale mai multă autonomie, dar păstrând teritoriul sub controlul Marocului.

Spania și Marocul, alături de Portugalia, vor organiza următorul Campionat Mondial de Fotbal din 2030. În 2024, anul în care au fost anunțate cele trei țări gazdă ale evenimentului, regiunea Valencia a fost lovită de inundații, iar Marocul a trimis zeci de camioane speciale pentru pomparea noroiului din zonele afectate.

Trei probleme geopolitice cruciale care afectează relația dintre Spania și Maroc

Cu toate acestea, relația dintre cele două țări rămâne una problematică, în special în privința a trei probleme geopolitice cruciale.

În primul rând, Spania vrea să mențină relații bune cu Algeria, cel mai mare rival al Marocului, deoarece este un important furnizor de gaze. Sanchez s-a întâlnit cu președintele algerian Abdelmadjid Tebboune cu doar 10 zile înainte de incidentul din Ceuta și a vorbit despre o „nouă fază” în relațiile celor două țări.

În al doilea rând, Marocul nu recunoaște suveranitatea Spaniei asupra exclavelor Ceuta și Melilla, singurele teritorii din Africa continentală care mai sunt controlate de o țară europeană.

Unii marocani folosesc termeni precum „Ceuta ocupată”, în timp ce planurile militare ale Spaniei includ și posibilitatea ca, la un moment dat, trupele spaniole să fie nevoite să lupte pentru a apăra aceste teritorii.

Regele Marocului a dezvoltat relații apropiate cu Donald Trump, în timp ce Pedro Sanchez a devenit unul din principalii adversari din Europa ai președintelui american. Foto: Profimedia Images

A treia problemă o reprezintă abordarea total diferită a relației cu Donald Trump. Sanchez și președintele american s-au contrat pe tema cheltuielilor limitate pentru apărare ale Spaniei, a opoziției premierului spaniol față de războiul contra Iranului și a politicii sale liberale în privința imigranților.

De cealaltă parte, Regele Mohamed al VI-lea a intrat în grațiile lui Trump încă de la finalul primului său mandat la Casa Albă, atunci când Marocul a normalizat relațiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham susținute de SUA.

La rândul său, Washingtonul a recunoscut Sahara Occidentală ca fiind un teritoriu ce aparține Marocului. În semn de apreciere, liderul marocan a redenumit un important drum care străbate acest teritoriu disputat în „Autostrada Donald J. Trump”.

Un „foc de avertisment” din partea Marocului în direcția Spaniei

Situația actuală reprezintă o bună ocazie pentru Maroc să încerce să atragă susținerea Statelor Unite și în privința exclavelor spaniole Ceuta și Melilla.

Exodul celor 60.000 de migranți ar putea fi interpretat ca un „foc de avertisment” din partea Marocului în direcția Spaniei, însă Sanchez a evitat să dea vina pe oficialii de la Rabat.

Marocul nu recunoaște suveranitatea Spaniei asupra exclavelor Ceuta (în poză) și Melilla, singurele teritorii din Africa continentală care mai sunt controlate de o țară europeană. Foto: Profimedia Images

În schimb, liderul spaniol a spus că ajutorul autorităților marocane a fost esențial pentru a întoarce din drum majoritatea migranților în doar 24 de ore. Sanchez a dat vina pe traficanții de persoane și campaniile de dezinformare de pe rețelele sociale pentru această criză.

Sanchez nu a avut prea des ocazia de a discuta cu Regele Mahommed al VI-lea. În ultimii 4 ani, cei doi nu s-au văzut decât de două ori.

În 2023, când Sanchez a vizitat Marocul în fruntea unei mari delegații spaniole, el nu s-a întâlnit cu regele și a fost nevoit să vorbească cu el la telefon. La acea vreme, Mohammed al VI-lea ar fi fost în vacanță în Gabon.

Editor : Raul Nețoiu