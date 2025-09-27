Live TV

Regele Charles al III-lea și regina Camilia, prima întâlnire la Vatican cu noul suveran pontif. Când va avea loc vizita

Data publicării:
regele charles
Foto: Shutterstock

Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane și regina Camiila vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, fiind prima întâlnire a noului suveran pontif cu familia regală din Anglia, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Leon al XIV-lea va sărbători alături de cuplul regal Anul Jubiliar, sau Anul Sfânt, al Bisericii Catolice, care are loc la fiecare 25 de ani şi atrage milioane de pelerini la Vatican: „Această vizită va celebra, de asemenea, acţiunea ecumenică a Bisericii Anglicane şi a Bisericii Catolice, reflectând tema Anului Jubiliar", a transmis Palatul Buckingham, potrivit sursei citate.

Ultima vizită a regului Charles III-lea și reginei Camilla la Vatican a avut pe 9 aprilie, cu 12 zile înainte de moartea fostului suveran pontif, în marja unei vizite de stat în Italia. Înainte de încoronarea sa din mai 2023, Charles al III-lea vizitase deja Vaticanul de cinci ori în calitate de prinţ moştenitor şi s-a întâlnit cu trei papi.

Regele Charles al III-lea a fost primit de Papa Francisc în timpul vizitelor sale la Vatican în 2017 şi 2019 şi de predecesorul său, Benedict al XVI-lea, în 2009. De asemenea, l-a întâlnit pe Papa Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei acestuia în Regatul Unit în 1982 şi a asistat la funeraliile suveranului pontif polonez la Vatican în 2005.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe...
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaură uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de...
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Foto Getty Images
Alegeri cruciale peste Prut. Rolul major jucat de scrutinul...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept...
Ultimele știri
Jaf de 50.000 de euro. O femeie din Timiș a rămas fără bani și bijuterii după ce o prietenă a dat pontul hoților
Atac cu drone ruseşti în regiunea Viniţia din Ucraina. Incendii şi pagube la „infrastructura critică”
SUA îi revocă viza preşedintelui columbian Gustavo Petro. Care este motivul invocat de Departamentul de Stat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
King Charles III meets world's oldest person
Cea mai vârstnică persoană din lume i-a spus regelui Charles că își amintește când „toate fetele erau îndrăgostite de el”
colaj cu Regele Charles al III-lea în România și imagini Viscri și Valea Zălanului
Cum s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea de România: Viața ascunsă a monarhului britanic în Transilvania
President Trump State Visit to the UK
Trump spune pe cine nu a dorit la masa sa, la banchetul de la Windsor. „Cred că a făcut o treabă groaznică”
papa leon
Papa Leon al XIV-lea susține că „familia tradițională” trebuie sprijinită. Ce spune despre credincioșii LGBTQ+
King Charles III and Queen Camilla stand with US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the state banquet at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Banchet fastuos, la Windsor, pentru a onora vizita lui Donald Trump. Președintele american: „SUA și UK sunt ca două note într-un acord”
Partenerii noștri
Pe Roz
Carys Douglas, între lux, faimă și discreție. Ce a studiat și cum și-a găsit drumul fiica lui Michael Douglas...
Cancan
Tabelul traiului decent | Ce salariu ar trebui să ai pentru o viața decentă în 2025, în funcție de vârstă și...
Fanatik.ro
Arena din România care ar putea renaște din cenușă. Construcția a rămas în paragină ani de zile pentru că nu...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de...
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
După cât timp se prescrie o construcţie fără autorizaţie de construire?
Digi FM
De ce contează atât de mult Republica Moldova pentru Rusia. "Miza este libertatea Moldovei şi independenţa sa"
Digi Sport
Mirel Rădoi a "mitraliat" 3 jucători de la Dinamo: "A fugit ca o fetiță!" / "Stați după bodyguarzi și...
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Glen Powell, mărturisiri despre începuturile dificile la Hollywood: „Număram fiecare bănuț și nu-mi permiteam...
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Cătălin Botezatu, dur la adresa colegilor de breaslă: "În afară de 10-15 designeri adevărați, restul sunt...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Dakota Johnson, noua regină a ținutelor transparente. Actrița a făcut senzație pe covorul roșu la Festivalul...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...