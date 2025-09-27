Regele Charles al III-lea și regina Camilia, prima întâlnire la Vatican cu noul suveran pontif. Când va avea loc vizita

Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane și regina Camiila vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, fiind prima întâlnire a noului suveran pontif cu familia regală din Anglia, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Leon al XIV-lea va sărbători alături de cuplul regal Anul Jubiliar, sau Anul Sfânt, al Bisericii Catolice, care are loc la fiecare 25 de ani şi atrage milioane de pelerini la Vatican: „Această vizită va celebra, de asemenea, acţiunea ecumenică a Bisericii Anglicane şi a Bisericii Catolice, reflectând tema Anului Jubiliar", a transmis Palatul Buckingham, potrivit sursei citate.

Ultima vizită a regului Charles III-lea și reginei Camilla la Vatican a avut pe 9 aprilie, cu 12 zile înainte de moartea fostului suveran pontif, în marja unei vizite de stat în Italia. Înainte de încoronarea sa din mai 2023, Charles al III-lea vizitase deja Vaticanul de cinci ori în calitate de prinţ moştenitor şi s-a întâlnit cu trei papi.

Regele Charles al III-lea a fost primit de Papa Francisc în timpul vizitelor sale la Vatican în 2017 şi 2019 şi de predecesorul său, Benedict al XVI-lea, în 2009. De asemenea, l-a întâlnit pe Papa Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei acestuia în Regatul Unit în 1982 şi a asistat la funeraliile suveranului pontif polonez la Vatican în 2005.





