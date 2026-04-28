Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au sosit luni la Baza Comună Andrews din Maryland, începând o vizită de stat de patru zile, prima pe care o face în SUA monarhul britanic, care a urcat pe tron în 2022, după moartea mamei sale, Regina Elizabeta a II-a, relatează News.ro.

Cuplul regal va fi întâmpinat la Washington de gazdele lor, preşedintele Donald Trump şi prima-doamnă Melania Trump. Familia Trump îi va întâmpina pe regele Charles şi pe regina Camilla la sosirea lor la Porticul Sudic al Casei Albe, conform unui anunţ făcut de biroul primei-doamne în weekend, relatează News.ro.

Cele două cupluri se vor îndrepta apoi spre etajul oficial (State Floor) pentru un ceai privat în Camera Verde.

După aceea, grupul va vizita stupina de la Casa Albă, recent inaugurată şi extinsă, situată pe peluza sudică.

Mai târziu, vor participa la o petrecere în grădină, care va reuni reprezentanţi din diverse medii aşe societăţii americane.

Regele Charles şi Donald Trump vor participa marţi la evenimente fastuoase, inclusiv la o paradă militară la Casa Albă. Regele va ţine, de asemenea, un discurs în faţa Congresului înainte de a participa la un dineu de stat.

Potrivit CNN, vor exista ajustări operaţionale minore la una sau două evenimente din program, ca răspuns la incidentul armat care a avut loc la Dineul Corespondenţilor de la Casa Albă, dar în ansamblu, planul pentru vizita de patru zile rămâne aşa cum a fost programat anterior. Regele Charles este primul oaspete străin al preşedintelui american după incidentul de sâmbătă.

