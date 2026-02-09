Regele Charles se declară „profund îngrijorat” și promite să ajute poliția în cazul acuzațiilor din dosarele Epstein vizându-i fratele

Regele Charles al III-lea s-a declarat „profund îngrijorat” și „gata să ajute” poliția după publicarea a milioane de documente legate de cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, a anunțat palatul Buckingham luni, potrivit Sky News. Poliția locală din Windsor a declarat că examinează noi informații potrivit cărora fratele regelui, fostul prinț Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor, numele actual), ar fi transmis în 2010 pedocriminalului și finanțatorului american documente potențial confidențiale.

Luni, poliția locală din Windsor a declarat că examinează noi informații potrivit cărora Andrew ar fi transmis în 2010 documente potențial confidențiale legate de funcția sa de trimis special al Regatului Unit pentru comerț, pe care a deținut-o între 2001 și 2011.

Palatul Buckingham a declarat că este gata să ajute poliția din Thames Valley în evaluarea acuzațiilor aduse împotriva lui Andrew Mountbatten-Windsor.

Mountbatten-Windsor a negat întotdeauna orice acuzație de comportament necorespunzător în legătură cu Epstein.

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului Mountbatten-Windsor”, a declarat Palatul.

„Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie să fie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă vom fi contactați de poliția Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta.

Așa cum s-a afirmat anterior, gândurile și simpatia Majestăților Lor au fost și rămân alături de victimele oricărei forme de abuz.”

Ce i se impută fratelui regelui

Un schimb de e-mailuri din 30 noiembrie 2010 – parte a lotului de documente din dosarele Epstein dat publicității acum câteva zile – sugerează că Andrew i-a transmis lui Epstein „rapoarte de vizită pentru Vietnam, Singapore, Hong Kong și Shenzhen” referitoare la o vizită pe care a efectuat-o în acea perioadă în Asia de Sud-Est.

Un alt e-mail din 2010, de data aceasta din ajunul Crăciunului, pare să arate că Mountbatten-Windsor a împărtășit informații „confidențiale” despre investiții în Afganistan cu Epstein.

În plus, prințul Andrew l-a invitat pe Jeffrey Epstein la Palatul Buckingham în absența reginei Elisabeta a II-a.

Poliţia britanică nu a răspuns luni întrebării formulate de agenția Reuters privind o eventuală anchetă în privinţa informaţiilor transmise de Mountbatten-Windsor. Agenţia menţionează că reprezentanţilor comerciali li se interzice de obicei să dezvăluie documente sensibile sau comerciale, conform reguluilor privind confidenţialitatea.



În ultimele zece zile, dosarul Epstein l-a afectat şi pe premierul britanic Keir Starmer, care l-a numit pe Peter Mandelson ambasador în Statele Unite, deşi acesta avea o relaţie cu milionarul american. La fel ca Mountbatten-Windsor, Mandelson i-a transmis aparent lui Epstein documente guvernamentale sensibile în 2009 şi 2010, iar poliţia anchetează un presupus abuz în serviciu.



Fostul prinţ Andrew este deja anchetat de poliţişti în urma unor noi afirmaţii despre o femeie pe care, conform unor fişiere din dosarul Epstein, a dus-o în interiorul complexului regal Windsor.



Mountbatten-Windsor este al doilea fiu al reginei Elisabeta. El a fost nevoit să renunţe la toate atribuţiile oficiale de membru al casei regale în 2019, iar regele Charles i-a retras în octombrie anul trecut şi titlul de prinţ; săptămâna trecută, s-a mutat din conacul regal în care locuia.

Un politician american prezice că dosarele Epstein ar putea pune capăt monarhiei britanice

Un membru al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților spune că dosarele Epstein ar putea duce la sfârșitul monarhiei britanice, scrie Sky News.

Democratul Ro Khanna spune că regele trebuie să răspundă la întrebări cu privire la ceea ce știa despre relația lui Andrew Mountbatten-Windsor cu Jeffrey Epstein.

Nici retragerea titlurilor fostului prinț nu a fost suficientă, a declarat Khanna.

„Cred că aceasta este cea mai vulnerabilă perioadă prin care a trecut vreodată monarhia britanică”, afirmă Khanna.

„Ar trebui să le pună întrebări regelui și reginei și poate că acesta va fi sfârșitul monarhiei.”

„Regele trebuie să răspundă la întrebarea ce știa despre Andrew. Și nu este suficient să-i retragi titlul lui Andrew. Andrew trebuie să se prezinte în fața comisiei noastre și să înceapă să răspundă la întrebări”, a mai spus Khanna.

Editor : M.C