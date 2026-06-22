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Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face publică suma impozitelor personale

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KIng Charles
Regele Charles al III-lea. Sursa foto: Profimedia Images
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Monarhii nu sunt obligați să plătească impozitul pe venit Declarația fiscală a regelui va fi publicată alături de detalii privind „Sovereign Grant”

Regele Charles își va face publică suma impozitelor personale. El va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care face acest lucru, ca element nou în conturile financiare anuale ale casei regale, decizia fiind, potrivit unor surse de la Palat, una personală a regelui. Palatul Buckingham afirmă că această măsură face parte dintr-un proces de modernizare menit să asigure o mai mare transparență și să „încurajeze o mai bună înțelegere a responsabilității noastre”, scrie BBC.

De asemenea, aceasta vine ca răspuns la solicitările privind o mai mare transparență în ceea ce privește finanțele regale, în urma scandalurilor legate de Andrew Mountbatten-Windsor.

Prin această măsură vor fi făcute publice plățile fiscale ale regelui pentru anul precedent – 2024-25 – și vor include impozitul pe veniturile sale, precum profiturile obținute din Ducatul de Lancaster, orice investiții personale și veniturile provenite din proprietățile private ale regelui, precum Sandringham și Balmoral.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de a fi mai deschiși față de public.

„Pe scurt, continuăm să ne modernizăm și să evoluăm”, a spus acesta, asumându-și angajamentul de a publica anual informațiile privind impozitele regelui.

Când era Prinț de Wales, Charles a dezvăluit, de asemenea, suma pe care o plătea ca impozit.

Monarhii nu sunt obligați să plătească impozitul pe venit

Monarhii nu sunt obligați să plătească impozitul pe venit, impozitul pe moștenire pentru ceea ce primesc de la un monarh anterior sau impozitul pe câștigurile de capital – însă regele plătește în mod voluntar impozitul pe venit și impozitul pe câștigurile de capital pentru orice vânzare de active private.

Iar suma totală plătită va fi dezvăluită pentru prima dată – inclusiv impozitul pe profiturile Ducatului de Lancaster, care s-au ridicat la aproximativ 24 de milioane de lire sterline anul trecut.

Această afacere imobiliară, care include proprietăți în nordul Angliei și imobile în centrul Londrei, asigură o mare parte din veniturile personale ale monarhului.

Decizia de a adopta o abordare mai transparentă pare să fi venit în întâmpinarea opiniei publice.

În urma scandalurilor legate de Andrew Mountbatten-Windsor, deputații s-au numărat printre cei care au cerut mai multă transparență cu privire la tranzacțiile financiare ale familiei regale.

Raportul financiar de săptămâna viitoare ar trebui să ofere o prezentare mai detaliată a finanțelor regale.

„Scopul nostru este să explicăm toate elementele finanțelor regale într-un mod care să sporească și mai mult claritatea și accesibilitatea”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului.

Declarația fiscală a regelui va fi publicată alături de detalii privind „Sovereign Grant”

Declarația fiscală a regelui va fi publicată alături de detalii privind „Sovereign Grant” (subvenția suverană), care reprezintă finanțarea publică anuală destinată Casei Regale și acoperă cheltuieli precum personalul, întreținerea clădirilor și deplasările în cadrul angajamentelor oficiale.

„Sovereign Grant” a atins nivelul record de 137,9 milioane de lire sterline, o creștere temporară fiind utilizată pentru a acoperi costurile renovărilor de la Palatul Buckingham.

De la introducerea sa în 2012, subvenția nu a scăzut niciodată, dar se așteaptă ca o primă reducere să fie anunțată în curând, în cadrul unei revizuiri efectuate de Trezorerie, Downing Street și Casa Regală.

Deputații vor avea ocazia să dezbată Subvenția Suverană atunci când proiectul de lege va fi prezentat în Parlament.

De asemenea, supravegherea finanțelor regale va fi intensificată în acest an de Comisia pentru Conturi Publice, care va desfășura o anchetă privind proprietățile regale și contractele de închiriere de la Crown Estate.

Un raport inițial al Oficiului Național de Audit a dezvăluit că fiicele lui Andrew Mountbatten-Windsor, prințesa Beatrice și prințesa Eugenie, care nu fac parte din familia regală activă, dețineau proprietăți în Palatul St James și în Palatul Kensington.

Chiria pentru locuințele lor a fost plătită de rege din veniturile sale private.

Palatul afirmă că există deja o supraveghere parlamentară a Subvenției Suverane, dar adăugarea informațiilor fiscale personale poate „spori și mai mult această transparență” și, într-un fel, „în conformitate cu prioritățile noastre în materie de serviciu public”.

Editor : M.C

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