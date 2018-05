„Regele” controverselor. Fostul vicepremier australian, care a avut o relaţie extraconjugală cu o consilieră, implicat acum într-un nou scandal

Fostul vicepremier australian Barnaby Joyce a fost puternic criticat marţi pentru că ar fi băgat în buzunar zeci de mii de dolari pentru un interviu de televiziune despre viaţa sa cu o fostă membră a staffului său cu care a început să aibă o relaţie în timp ce era în funcţie, relatează DPA, citată de Agerpres.

Barnaby Joyce

Joyce, care în trecut a ameninţat că va eutanasia câinii actorului american Johnny Depp pentru încălcarea regulilor de carantină, şi fosta sa consilieră pe probleme de media pentru care şi-a părăsit nevasta au dat un interviu în exclusivitate pentru postul Channel Seven.



Joyce a demisionat din funcţia de vicepremier în februarie, după ce un tabloid a relatat că a lăsat-o însărcinată pe consilieră în urma unei relaţii extraconjugale, ceea ce a pus sub semnul îndoielii comportamentul său ministerial. Femeia a dat naştere unui copil în luna aprilie.



Canalul ar fi plătit nu mai puţin de 150.000 de dolari australieni (113.000 de dolari) pentru interviul în exclusivitate, ca urmează a fi difuzat duminică.



Decizia lui Joyce de a accepta plata a fost amplu criticată de media locale dar şi pe reţelele sociale, care l-au acuzat de ipocrizie, în condiţiile în care de multe ori a solicitat să i se respecte dreptul la viaţă privată.



Decizia a fost o greşeală şi „cei mai mulţi australieni sunt destul de dezgustaţi", a declarat marţi ministrul Kelly O'Dwyer pentru postul de radio ABC.



Prim-ministrul Malcolm Turnbull a spus că intenţionează să abordeze chestiunea în privat cu Joyce, care a rămas membru al parlamentului.



„Nu este ceva ce l-aş fi încurajat să facă, ba chiar dimpotrivă", a declarat Turnbull pentru postul de radio LA FM din Tasmania.



Joyce şi-a apărat decizia de a accepta banii, afirmând că solicitarea cuplului de a i se respecta viaţa privată a fost ignorată.



„În ultimele două săptămâni am avut drone deasupra casei. Iar la ieşirea din aeroportul Armidale am fost aşteptaţi de paparazzi", a declarat el marţi pentru Channel Nine. „Am încercat să scăpăm de acest interes dar nu am reuşit", a adăugat el.