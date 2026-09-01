Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei a depus marți jurământul în fața parlamentului, după decesul tatălui său. Noul suveran s-a angajat să respecte constituția și legile țării, într-o ceremonie care marchează transmiterea coroanei regale. Nu va exista însă și o ceremonie de încoronare, cum se întâmplă în cazul altor monarhii.

Tatăl lui Haakon, Regele Harald, a murit vineri, la vârsta de 89 de ani. De atunci, zeci de mii de norvegieni au venit la palatul regal pentru a depune flori, desene, lumânări și steaguri, relatează Reuters.

Monarhia se bucură în continuare de o popularitate largă: 72% dintre norvegieni o susțin, în timp ce 20% preferă o republică sau o altă formă de guvernare, potrivit unui sondaj Norstat realizat pentru postul de televiziune NRK și publicat marți. Este primul sondaj pe această temă realizat de la moartea lui Harald. Un sondaj anterior, publicat în luna mai, arăta un sprijin de 64% pentru monarhie.

Conform cerințelor constituției, Regele Haakon a declarat în fața parlamentarilor: „Promit și jur să guvernez Regatul Norvegiei în conformitate cu constituția și legile sale. Așa să-mi ajute Dumnezeu, cel Atotputernic și Atotștiutor.”

Soția sa, Regina Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, care se recuperează după un transplant de plămâni efectuat în iunie, nu a participat la ceremonie din cauza unor complicații apărute în urma transplantului, a anunțat medicul ei într-un comunicat transmis de palatul regal.

„Nu este neobișnuit să apară complicații după un transplant de plămâni. Regina a avut complicații în câteva ocazii după operație, inclusiv astăzi”, a declarat Are Holm, medic pneumolog la Spitalul Universitar din Oslo.

„Ca urmare, ea trebuie să rămână sub observație pe parcursul întregii zile de astăzi,” a adăugat medicul.

Copiii noului rege, Prințesa Moștenitoare Ingrid Alexandra (22 de ani) și Prințul Sverre Magnus (20 de ani), au fost prezenți la ceremonie, la fel ca bunica lor, Sonja (89 de ani), văduva regelui Harald.

Haakon a devenit automat rege în momentul în care tatăl său a încetat din viață. Nu va exista o ceremonie de încoronare, deoarece Norvegia a abolit această practică în anul 1908.

După ceremonie, publicul își va putea lua rămas-bun la sicriul Marelui Rege Harald, care va fi depus în capela palatului până pe 8 septembrie. Sunt așteptate mulțimi mari de oameni.

Funeraliile vor avea loc la Oslo pe 9 septembrie, fiind invitați să participe șefi de stat din întreaga lume.

Editor : M.B.