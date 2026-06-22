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„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham, cel mai probabil succesor al lui Starmer

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Andy Burnham. Foto: Profimedia
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Din articol
Manchesterism vs Burnhamism Cea mai mare provocare a lui Burnham

Demisionând din funcția de prim-ministru al Marii Britanii și lider al Partidului Laburist, Keir Starmer a declarat că a acceptat „cu bunăvoință” faptul că partidul nu consideră că el este cel mai bine poziționat pentru a conduce formațiunea la următoarele alegeri generale. După alegerea lui Andy Burnham în Makerfield, este clar și cu cine își doresc majoritatea parlamentarilor laburiști să-l înlocuiască pe Starmer. Acum este mai mult decât posibil ca „Regele Nordului” să fie invitat de adevăratul rege, Charles al III-lea, să formeze un nou guvern în câteva săptămâni, scrie profesorul și politologul Matthew Flinders, într-o analiză publicată pe platforma The Conversation.

Această situație crucială ridică două întrebări: ce planuri, priorități și personalitate are de fapt Andy Burnham? Și care sunt principalele provocări care i-ar putea crea probleme?

Există două niveluri distincte ale Proiectului Andy: manchesterismul și burnhamismul. Primul cuprinde viziunea sa politică, care se învârte în jurul noțiunii de „socialism prietenos cu afacerile” și a politicii locale. Rețeaua integrată de transport public din Manchester, Bee Network, a fost considerată un exemplu al economiei politice pozitive și optimiste a orașului sub conducerea lui Burnham.

La nivel național, această abordare manchesteristă pare să pună accentul pe descentralizarea puterii către regiunile engleze și pe respingerea neoliberalismului. Ar fi înlocuită de un nou model de guvernanță publică, în care comunitățile din tot Regatul Unit ar avea mai mult control asupra lucrurilor esențiale ale vieții: locuințe, utilități, transport și educație.

O a doua dimensiune politică se învârte în jurul trecerii la o mentalitate preventivă. De la sănătate la locuințe, rolul guvernului nu poate și nu ar trebui să fie acela de a continua să cheltuiască din ce în ce mai mult. Ci, în schimb, de a investi în abordarea cauzelor profunde ale principalelor provocări societale. Construiți mai multe locuințe sociale, investiți în intervenții timpurii legate de sănătatea fizică și mintală, nu divinizați învățământul universitar și îndrăzniți să inovați – aceasta e viziunea lui Burnham.

Un al treilea aspect (și posibil definitoriu) este concentrarea lui Burnham pe combaterea inegalității sociale. Acest lucru a fost evident în răspunsul său la recentul eseu-intervenție al lui Tony Blair, intitulat „Jocul cu focul”. Replica puternică a lui Burnham: „Dacă nu îți bazezi analiza pe faptul că oamenii nu pot trăi și că lucrurile care erau considerate de la sine înțelese nu mai sunt accesibile, atunci nu înțelegi ce se întâmplă .”

Această înțelegere la nivel de bază a oamenilor reali, care trăiesc vieți reale departe de bârfele și jocurile de noroc internalizate din Whitehall și Westminster, este cea pe care Burnham încearcă acum să o aducă în politica națională. De asemenea, acesta este motivul pentru care recentul său succes în alegerile parțiale din Makerfield sugerează că poate atrage alegătorii tradiționali laburiști înapoi de la promisiunile false și capcanele Reformei.

Manchesterism vs Burnhamism

La un nivel mai profund, este posibil de separat obiectivele politice ale manchesterismului de un proiect politic care este potențial mult mai interesant. Ceea ce a fost trecut cu vederea în entuziasmul din ultimele săptămâni este că burnhamismul nu are de fapt legătură cu Partidul Laburist sau cu următoarele alegeri generale.

Burnhamismul reprezintă o ideologie politică fondată pe nevoia de a schimba fundamental guvernul constituțional britanic. Nu a existat nicio încercare de a ascunde acest nivel de mega-ambiție politică. Burnham a făcut-o explicit în recentul său succes electoral: „Dacă poți construi o politică nouă, poți de fapt să aduci schimbări majore... Westminster nu funcționează. Cer un mod complet diferit de a face lucrurile, o cultură politică complet diferită ”.

Burnhamismul reprezintă o respingere completă a modelului tradițional centralizat, elitist, bipartit, de tipul „Whitehall știe ce e mai bine” de tip Westminster. Acesta urmărește trecerea la un model de partajare a puterii care poate permite elaborarea de politici strategice pe termen lung.

Descentralizarea amplă face parte din asta. Și este promovată alături de necesitatea unei reforme electorale, sub forma reprezentării proporționale (care, la rândul ei, atrage un sprijin public tot mai mare ).

Manchesterismul și burnhamismul sunt în mod clar împletite. Combaterea inegalităților socioeconomice înrădăcinate va necesita ea însăși o redistribuire a puterii pe care sistemul actual a fost conceput din punct de vedere istoric să o susțină.

Și apoi, bineînțeles, burnhamismul are o dimensiune performativă foarte specifică. Există un anumit element popular de „băiat local” care se hrănește din muzica și îndrăzneala orașului Manchester. Hainele casual atent selectate pentru a reprezenta nu un politician tradițional, ci un „tip” popular (nu populist) care operează în afara bulei mainstream (care poartă cravată). Dacă Manchesterul nu ar fi atât de departe de Westminster, aproape că ți l-ai putea imagina apărând pe o Vespa sau o Lambretta vintage.

Cea mai mare provocare a lui Burnham

În politică este ceva obișnuit ca cele mai mari obstacole să fie și cele mai mari oportunități. Acest lucru este cu siguranță valabil pentru Burnham, care concurează pentru a deveni următorul prim-ministru al Marii Britanii. Ar putea apărea și alți candidați la conducere, aparatul guvernamental are nevoie cu siguranță de mai mult decât puțină perfecționare administrativă dacă vrea să pună în aplicare o agendă radicală, iar Nigel Farage și Reform rămân un puternic dușman politic.

Și totuși, cea mai mare provocare a sa este mult mai fundamentală: crearea unei legături clare cu publicul britanic. Dacă Starmer nu a reușit acest lucru, a fost pentru că a fost prea nefericit la început și nu a putut niciodată să articuleze o poveste clară despre ce făcea ca prim-ministru sau de ce. Răsturnările de situație și rănile autoprovocate nu au făcut decât să amplifice un sentiment generalizat de incompetență guvernamentală, care s-a dovedit imposibil de scăpat.

Oportunitatea și provocarea pentru Burnham se învârt în jurul nevoii de a crea un mesaj clar și atent de speranță și optimism despre ceea ce vrea să facă și de ce. Dar trebuie să facă acest lucru fără a supraestima așteptările publicului – altfel eșecul devine, într-o oarecare măsură, inevitabil.

Editor : Ș.R.

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