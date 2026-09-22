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Regimul din Cuba va cădea, amenință Trump la ONU: „Comunismul nu va ajunge niciodată în America, dar libertatea va ajunge acolo”

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele american Donald Trump a declarat că statul cubanez a eşuat şi că libertatea va ajunge pe insula condusă de comunişti, într-un discurs susţinut marţi la ONU, prin care a promovat o implicare sporită a SUA în regiune, informează Reuters.

„Administraţia mea urmăreşte, de asemenea, o schimbare fundamentală a situaţiei din Cuba, unde regimul comunist se află sub o presiune uriaşă - cea mai mare presiune la care a fost supus vreodată. Este un stat care a eşuat complet, se prăbuşeşte ca niciodată până acum, şi va cădea”, a spus Trump în discursul său din faţa Adunării Generale a ONU, scrie Agerpres.

„Comunismul nu va ajunge niciodată în America, dar libertatea va ajunge în Cuba”, a adăugat el.

Delegaţia cubaneză a părăsit sala Adunării Generale a ONU în timpul discursului lui Trump.

Statele Unite menţin un embargo comercial asupra Cubei de peste 60 de ani, iar administraţia Trump a intensificat presiunile asupra Havanei, aflată sub control comunist, după ce a recurs la opţiunea militară în luna ianuarie pentru a-l înlătura pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.

În trecut, Trump a calificat Cuba drept un stat eşuat, inclusiv în luna iunie, când a afirmat că Statele Unite au planuri foarte bune pentru această ţară şi că se vor ocupa de ea.

Cuba a fost un adversar al SUA timp de decenii, încă de la revoluţia condusă de Fidel Castro în 1959.

Trump se bucură de un sprijin puternic din partea cubanezo-americanilor cu vederi intransigente din Florida, care pledează de zeci de ani pentru o schimbare de regim orchestrată de SUA. Preşedintele republican şi-a exprimat clar dorinţa de a vedea o schimbare în ţara de origine a acestora.

Editor : A.P.

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