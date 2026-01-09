Protestele din Iran s-au intensificat joi seara, când demonstranții au ieșit în număr mare pe străzile din Teheran și din alte orașe din țară, incendiind simboluri ale autorității statului și scandând sloganuri împotriva conducerii Republicii Islamice. Escaladarea conflictului a avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump și-a reluat avertismentul adresat Teheranului că Washingtonul va răspunde cu forță dacă regimul ucide protestatarii, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au raportat un număr tot mai mare de victime și arestări în masă, relatează Fox News. Accesul la internet și liniile telefonice au fost întrerupte în Iran, pe măsură ce protestele antiguvernamentale s-au intensificat joi seara, iar numărul morților a ajuns la 45.

O întrerupere a conexiunii la internet la nivel național a fost semnalată de grupul de monitorizare a internetului NetBlocks și de firma de internet CloudFlare, în contextul în care protestele față de dificultățile economice au continuat în toată țara. Ambele au atribuit întreruperea accesului la Internet interferenței guvernului iranian.

Cel mai mare val de nemulțumiri din ultimii ani

Criza economică din Iran a declanșat demonstrații împotriva guvernului teocratic și a liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei. Protestele actuale, cea mai mare val de nemulțumiri din ultimii trei ani, au început luna trecută în Marele Bazar din Teheran, unde comercianții au condamnat căderea liberă a monedei rial. De atunci, tulburările s-au răspândit la nivel național, pe fondul îngrijorării crescânde față de inflația galopantă.

Înainte de apariția știrilor despre ultimele crime comise de regim, președintele american Donald Trump, într-un interviu acordat joi lui Hugh Hewitt de la Fox News, a avertizat încă o dată regimul de la Teheran că, dacă va începe să ucidă oameni, „va fi lovit foarte tare”.

Întrebat de Hewitt dacă are un mesaj pentru poporul iranian, Trump a răspuns: „Ar trebui să țineți foarte mult la libertate. Nu există nimic mai important decât libertatea. Sunteți un popor curajos”.

Feedul în persană al Departamentului de Stat pe X a reiterat, de asemenea, avertismentul lui Trump din interviul său cu Hugh Hewitt despre regimul din Iran.

Întreruperea Internetului

Ali Safavi, membru al Consiliului Național de Rezistență al Iranului (NCRI), a declarat pentru Fox News Digital că întreruperea internetului a început în cursul zilei.

„În jurul orei 13:00, ora locală, traficul pe internet a scăzut”, a spus el, adăugând că au existat nenumărate rapoarte despre faptul „că regimul a întrerupt internetul”.

NetBlocks a declarat că întreruperea a urmat „unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai severe care vizează protestele din întreaga țară”, în timp ce Associated Press a relatat că liniile telefonice au fost, de asemenea, întrerupte în unele părți ale Iranului, scrie Fox News.

Safavi a spus că întreruperea a coincis cu confruntări violente în mai multe regiuni.

Incendieri pe scară largă

Mass-media afiliate opoziției au raportat incendieri pe scară largă în timpul ultimului val de demonstrații. În Isfahan, protestatarii au dat foc unei clădiri aparținând rețelei de televiziune de stat din Iran, scrie ynetnews.com.

În Teheran, motocicletele poliției au fost incendiate, iar un panou publicitar mare cu imaginea lui Qasem Soleimani, fostul comandant al Forței Quds ucis într-un atac aerian american în 2020, a fost incendiat. Demonstranții din capitală au ars și portrete ale liderului suprem Ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce mulțimile din mai multe locații scandau „Moarte dictatorului”.

În Ahvaz, protestatarii au ars imagini ale lui Khamenei și ale predecesorului său, ayatollahul Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice.

În Khorramabad, demonstranții au incendiat biroul guvernatorului și au arborat în piața centrală a orașului steagul Iranului de dinainte de 1979, folosit în timpul domniei Șahului. Postul de opoziție „Iran International”, care operează din Londra, a raportat, de asemenea, că protestatarii au incendiat clădirea guvernatorului din Gorgan, scrie ynetnews.com.

Cel puțin 45 de protestatari au fost uciși

Potrivit grupului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, cel puțin 45 de protestatari au fost uciși de la începutul tulburărilor, acum aproape două săptămâni, printre care și opt minori. Organizația a declarat că sute de persoane au fost rănite și peste 2.000 arestate, avertizând că represiunea guvernului „se extinde și devine din ce în ce mai violentă pe zi ce trece”. Autoritățile iraniene și mass-media de stat au recunoscut cel puțin 21 de decese, printre care și membri ai forțelor de securitate, scrie ynetnews.com.

Protestele au început în urmă cu 12 zile ca o demonstrație spontană a comercianților din Marele Bazar din Teheran împotriva inflației galopante și a prăbușirii rialului iranian, care a scăzut de la 32.000 de riali pentru un dolar în 2015 la aproape 1,4 milioane în prezent. De atunci, tulburările s-au răspândit în zeci de orașe, deși nu au atins încă amploarea protestelor naționale împotriva hijabului care au cuprins Iranul în 2022. Joi, regimul a luat măsuri pentru a suprima și mai mult demonstrațiile, întrerupând comunicațiile. Grupul de monitorizare a internetului NetBlocks a raportat o întrerupere a internetului la nivel național, descriind-o ca parte a unei campanii escaladate de cenzură digitală menită să perturbe coordonarea dintre protestatari. Associated Press a raportat că și liniile telefonice au fost deconectate. Ulterior, un reporter al „Iran International" a declarat că miliardarul Elon Musk a activat accesul gratuit la internet prin satelit în Iran, scrie ynetnews.com. Pe măsură ce protestele se răspândeau, președintele Masoud Pezeshkian a făcut apel la reținere, îndemnând forțele de securitate să evite violența. „Protestatarii trebuie tratați cu toleranță și trebuie evitate toate formele de violență împotriva lor", a spus el, adăugând că solicitările publicului trebuie ascultate. În același timp, el a avertizat furnizorii să nu acumuleze bunuri sau să crească prețurile în mod excesiv, spunând că guvernul trebuie să asigure o aprovizionare adecvată și supravegherea prețurilor. Rolul lui Elon Musk Acum două zile, Elon Musk a răspuns în persană la una dintre postările lui Khamenei, scriind: „زهی خیال باطل" — „Ce iluzie inutilă". Acum, protestatarii din Iran repetă aceeași frază, numindu-l în mod deschis pe Khamenei „ucigaș" și folosind exact cuvintele lui Elon. Canalul 14 din Israel relatează că în contextul întreruperii accesului la internet în Iran, Elon Musk a permis în mod discret accesul gratuit la Starlink pentru protestatari, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Măsura a fost implementată în urmă cu câteva zile, fără a fi anunțată public, liderii protestelor fiind informați în mod privat. Omul de afaceri israelian Dubi Francis a ridicat problema în fața echipei lui Musk, în urma unei solicitări din partea viceministrului Almog Cohen. Musk s-a angajat să mențină rețeaua deschisă fără costuri pe durata protestelor și a dat instrucțiuni conducerii Starlink să blocheze interferențele regimului de la Teheran. Implicarea lui Reza Pahlavi Locuitori ai Teheranului, capitala Iranului, s-au adunat pe străzi, joi seară, după un apel al prințului moștenitor aflat în exil pentru o demonstrație de amploare. Momentul reprezintă o nouă escaladare a mișcării de contestare a regimului, inițial îndreptată împotriva economiei șubrede, care s-a extins la nivel național în Republica Islamică. Protestele au reprezentat primul test al capacității prințului moștenitor Reza Pahlavi de a influența opinia publică iraniană. Tatăl său, grav bolnav, a fugit din Iran chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979. Prințul a cerut demonstrații la ora 20:00 (ora locală), joi și vineri. Când ceasul a arătat ora stabilită, cartiere din întreg Teheranul au izbucnit în scandări, au declarat unii martori oculari. Printre sloganuri s-au numărat „Moarte dictatorului!" și „Moarte Republicii Islamice!". Alții l-au lăudat pe Șah, strigând: „Aceasta este ultima bătălie! Pahlavi se va întoarce!". Mii de oameni au putut fi văzuți pe străzi. „Mare națiune a Iranului, ochii lumii sunt ațintiți asupra voastră. Ieșiți în stradă și, într-un front unit, strigați-vă revendicările", a declarat Reza Pahlavi într-un comunicat. „Avertizez Republica Islamică, liderul ei și (Garda Revoluționară) că lumea și (președintele Donald Trump) vă urmăresc îndeaproape. Reprimarea poporului nu va rămâne fără răspuns", a adăugat el. Demonstrațiile au inclus strigăte de susținere pentru Șah, lucru care în trecut putea aduce o condamnare la moarte, dar care acum subliniază furia ce alimentează protestele.

