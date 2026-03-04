Regimul iranian exclude negocieri cu SUA: „Nu avem încredere în americani. Putem continua războiul cât timp dorim”

Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat miercuri principalul consilier al defunctului ghid suprem Ali Khamenei, în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

„Nu avem nicio încredere în americani şi nicio vreo bază pentru negocieri cu ei. Putem continua războiul cât timp dorim”, a afirmat Mohammad Mokhbar la televiziunea de stat iraniană.

„Suntem în stare de război”, a declarat la rândul său şeful sistemului judiciar al Republicii islamice, Gholamhossein Mohseni Ejei, citat de agenţia locală Mizan.

„În consecinţă, cei care acţionează în orice mod, prin vorbe sau fapte, în conformitate cu interesele ilegitime ale inamicului agresor, vor fi trataţi cu fermitate şi severitate, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare”, le-a transmis el conaţionalilor, descurajându-i să protesteze după uciderea mai multor lideri de la vârful puterii iraniene.

O coaliţie americano-israeliană desfăşoară de sâmbăta trecută o campanie aeriană asupra Iranului, în cursul căreia au fost eliminaţi ayatollahul Ali Khamenei şi mai mulţi responsabili ai regimului iranian în prima zi a ofensivei.

Teheranul a ripostat de atunci prin lansarea de rachete şi drone asupra bazelor americane şi a altor obiective din ţările vecine, precum şi asupra Israelului.

