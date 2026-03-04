Live TV

Regimul iranian exclude negocieri cu SUA: „Nu avem încredere în americani. Putem continua războiul cât timp dorim”

Data actualizării: Data publicării:
tanc steag iran
Foto: Getty Images

Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat miercuri principalul consilier al defunctului ghid suprem Ali Khamenei, în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, relatează France Presse, potrivit Agerpres. 

„Nu avem nicio încredere în americani şi nicio vreo bază pentru negocieri cu ei. Putem continua războiul cât timp dorim”, a afirmat Mohammad Mokhbar la televiziunea de stat iraniană.

„Suntem în stare de război”, a declarat la rândul său şeful sistemului judiciar al Republicii islamice, Gholamhossein Mohseni Ejei, citat de agenţia locală Mizan.

„În consecinţă, cei care acţionează în orice mod, prin vorbe sau fapte, în conformitate cu interesele ilegitime ale inamicului agresor, vor fi trataţi cu fermitate şi severitate, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare”, le-a transmis el conaţionalilor, descurajându-i să protesteze după uciderea mai multor lideri de la vârful puterii iraniene.

O coaliţie americano-israeliană desfăşoară de sâmbăta trecută o campanie aeriană asupra Iranului, în cursul căreia au fost eliminaţi ayatollahul Ali Khamenei şi mai mulţi responsabili ai regimului iranian în prima zi a ofensivei.

Teheranul a ripostat de atunci prin lansarea de rachete şi drone asupra bazelor americane şi a altor obiective din ţările vecine, precum şi asupra Israelului.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digi Sport
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan.
Turcia critică strategia Iranului de a bombarda ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă”: „Este incredibil de greșită”
BUCURESTI - EVENIMENT - SOLIDARIZARE CU FEMEILE DIN IRAN - 1 OCT
Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”. Ce spune despre răsturnarea regimului din Iran
HCjzzMCaYAA5SoD
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a fost lovită de un submarin lângă Sri Lanka
soldații Nicole Amor, Declan Coady, Cody Khork, Noah Tietjens ai armatei sua, care au fost ucisi in iran
Cine sunt primii soldați americani care au murit în războiul cu Iranul. Armata SUA a identificat patru din șase militari morți
Recomandările redacţiei
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Menschen stehen im Terminal des Flughafen am Check-in
MAE anunță că două zboruri din Dubai spre România sunt programate...
Iran US Israel
Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne...
F-35I Israel
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion...
Ultimele știri
Fabrică ilegală de țigarete, descoperită în Timișoara. DIICOT a găsit sute de baxuri și tone de tutun
Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene
Momentul accidentului provocat de jucătorul echipei Rapid. Kader Keita află astăzi dacă va fi arestat preventiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Pensiile au crescut cu 1 leu în februarie, deși trebuiau indexate cu 190 lei. Cât e pensia de invaliditate?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii