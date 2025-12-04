Live TV

Regimul militar din Burkina Faso anunţă reintroducerea pedepsei cu moartea

Burkina Faso
Regimul militar din Burkina Faso anunţă reintroducerea pedepsei cu moartea. Foto: Profimedia

Regimul militar din Burkina Faso va reintroduce în codul său penal pedeapsa cu moartea, care a fost abolită în 2018, a anunţat joi Consiliul de Miniştri, relatează AFP.

"Acest proiect de cod penal reintroduce pedeapsa cu moartea pentru o serie de infracţiuni, inclusiv pentru înaltă trădare, acte de terorism şi spionaj", a declarat serviciul de informaţii al guvernului din Burkina Faso.

Potrivit Amnesty International, ultima execuţie care a avut loc în Burkina Faso datează din 1988.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită sub regimul civil al lui Roch Marc Christian Kaboré, 30 de ani mai târziu.

Burkina Faso este condusă de căpitanul Ibrahim Traore, care a ajuns la putere după o lovitură de stat militară, în septembrie 2022.

De atunci, el a dus o politică suveranistă şi ostilă Occidentului, criticând unele dintre "valorile" acestuia. Ţara a stabilit, de asemenea, legături mai strânse cu noi parteneri, precum Rusia şi Iranul.

"Adoptarea acestui proiect de lege face parte din reformele generale ale sectorului, ce vizează crearea unui sistem judiciar care să răspundă aspiraţiilor profunde ale cetăţenilor", a explicat ministrul justiţiei din Burkina Faso, Edasso Rodrigue Bayala, citat de serviciul de informaţii al guvernului și de Agerpres.

Textul, care trebuie ratificat de Adunarea legislativă de tranziţie, creată de juntă, "sancţionează" de asemenea "promovarea şi practicile homosexuale", potrivit guvernului.

În septembrie, pentru prima dată, ţara a adoptat o lege care prevede pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru "autorii de practici homosexuale".

