Junta din Niger sancţionează trei societăţi petroliere chineze, cărora le impune penalităţi şi le retrage zăcăminte petroliere neexploatate, acuzându-le de faptul că nu şi-au respectat mai multe angajamente pe care şi le-au asumat, relatează AFP, preluată de News.ro.

Nigerul este condus, în urma unei lovituri de stat, în iulie 2023, de către un regim militar, care apără suveranitatea şi resursele miniere ale acestei ţări - inclusiv uraniu, petrol şi aur.

Aceste „măsuri” au fost impuse la expirarea unui „termen de 45 de zile”, acordat la 13 octombrie celor trei societăţi chinezeşti pentru a-şi respecta „angajamentele” pe care şi le-au asumat prin acorduri semnate în mai, la Niamey, în vederea unei relansări a producţiei şi exportului petrolului, a anunţat într-un comunicat, citit sâmbătă seara târziu la televiziunea de stat, ministrul nigerian de Externe Bakary Yaou Sangaré.

Tensiuni mocneau de doi ani între Niger şi partenerii săi chinezi şi au condus, în 2025, la expulzarea unor foşti conducători şi muncitori ai trei societăţi petroliere, care refuzau să se conformeze cerinţelor autorităţilor nigeriene.

Între punctele de dezacord din octombrie se află acceptarea de către societatea chineză CNPC a „repatrierii” către bănci nigeriene a încasărilor din exportul de petrol brut - începute în 2024 -, estimate la peste 3.000 de miliarde de franci nigerieni (cinci miliarde de euro), „nigerizarea” anumitor locuri de muncă, creşterea salariilor muncitorilor nigerieni sau relansarea a două proiecte la Agadem (nord-est).

„La expirarea termenului (de 45 de zile), nu s-au făcut progrese semnificative în punerea în aplicare a angajamentelor asumate” de către cele trei societăţi chinezeşti, a deplâns Sangaré.

„În faţa acestei inerţii, statul Niger se vede obligat să ia măsuri”, inclusiv „aplicarea de penalităţi cu privire la nerepatrierea încasărilor din export” şi „retragerea tuturor zăcămintelor de la Agadem (acordate chinezilor) încă neexploatate”, a enumerat el.

Nigerul decide, de asemenea, „să nu mai suporte cheltuieli de întreţinere” a oleoductului uriaş care transportă petrolul brut către Beninul vecin, gestionat de către West African Oil Pipeline Company (WAPCO), o filială a China National Petroleum Corporation (CNPC), care exploatează petrolul din 2011 în Niger.

Nigerul urmează să „tarifeze” de-acum folosirea oleoductului intern care transportă petrol brut la Soraz, la Rafinăria de la Zinder, la care CNPC este acţionar majoritar, dar care, recent, „a căzut în domeniul public” nigerian, a anunţat ministrul.

Editor : A.C.