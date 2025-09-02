Regina Camilla a povestit cum s-a apărat de un agresor, lovindu-l în zona genitală cu un pantof. Când s-a întâmplat incidentul

Regina Camilla a Regatului Unit s-a apărat de un agresor lovindu-l cu unul dintre pantofii ei, într-un tren, în perioada în care era adolescentă, potrivit dezvăluirilor făcute de o nouă carte despre familia regală britanică, informează Reuters.

Regina Camilla, în prezent în vârstă de 78 de ani, călătorea cu trenul spre gara Paddington din Londra atunci când avea aproximativ 16 sau 17 ani, iar un bărbat a început să o agreseze, potrivit unei relatări dezvăluite în cartea „Power and the Palace”, care este publicată în foileton în cotidianul The Times.

Ea a reacţionat scoţându-şi un pantof şi lovindu-l pe agresor în organele genitale cu tocul pantofului. Atunci când a ajuns în staţia Paddington, tânăra Camilla l-a indicat pe agresor unui oficial al serviciilor feroviare, iar atacatorul a fost arestat, se arată în această carte.

Autorul cărţii, Valentine Low, fost corespondent regal al cotidianului The Times, a declarat că regina Camilla, care s-a căsătorit cu regele Charles în urmă cu 20 de ani, a povestit această întâmplare în timpul unei întâlniri cu fostul prim-ministru Boris Johnson în 2008, când acesta era primar al Londrei.

Valentine Low a dezvăluit că povestea i-a fost relatată de un fost director de comunicare al lui Boris Johnson.

Regina Camilla, care susţine de mulţi ani organizaţii de caritate şi iniţiative sociale care urmăresc stoparea violenţelor sexuale şi domestice şi sprijinirea victimelor, nu a vorbit niciodată public despre acest incident. Biroul de presă de la Palatul Buckingham a refuzat să facă declaraţii despre această relatare.

