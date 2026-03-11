Live TV

Regulă mai puțin obișnuită impusă benzinăriilor din Germania: „Vrem să rupem acest mecanism”

pompa de alimentare cu combustibil
Foto: Shutterstock

Germania va permite benzinăriilor să majoreze preţurile doar o dată pe zi, pentru a face faţă repercusiunilor războiului americano-israelian împotriva Iranului, care s-a extins în alte ţări din Orientul Mijlociu şi Golful Persic, a declarat miercuri ministrul Economiei şi Energiei, Katherina Reiche, transmite EFE.

"Ştim că mulţi angajaţi care se deplasează, dar şi multe întreprinderi mijlocii, suportă greul preţurilor mari", a declarat Reiche într-o conferinţă de presă organizată miercuri, la finalul şedinţei de guvern.

Prin urmare, Executivul de la Berlin a decis să introducă ceea ce este cunoscut sub numele de "modelul austriac", prin care benzinăriile pot reduce preţurile în orice moment, dar le pot majora doar o singură dată pe parcursul zilei.

Cu toate acestea, Katherina Reiche a recunoscut că acest lucru va necesita modificări legislative care probabil nu pot fi implementate imediat, deşi ar putea fi incluse într-un proiect de lege în curs de examinare pentru a accelera procesul. Potrivit ministrului, preţurile combustibililor cresc vertiginos atunci când cotaţia petrolului creşte, dar scad cu încetineală atunci când preţurile ţiţeiului coboară.

"Vrem să rupem acest mecanism", a spus ministrul Economiei şi Energiei, citat de Agerpres.

Guvernul de la Berlin doreşte să introducă noul model cât mai repede posibil, iar Autoritatea pentru Concurenţă din Germania şi-a exprimat sprijinul pentru modificările necesare aduse legii anti-cartel.

Katherina Reiche studiază posibilitatea înăspririi supravegherii antimonopol pentru a preveni potenţiale acorduri între operatorii de piaţă în vedere fixării preţurilor, care încalcă regulile privind concurenţa.

De la începutul războiului din Iran, preţurile la benzină şi motorină au crescut constant în Germania şi sunt în prezent peste pragul de doi euro pe litru.

