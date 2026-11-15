Reguli mai stricte la Casa Albă: angajații nu se mai pot întâlni cu lobbyiștii fără acordul conducerii

Personalul Casei Albe trebuie să obțină aprobarea prealabilă a Biroului Juridic dacă dorește să se întâlnească cu un lobbyist, se arată într-o notă transmisă de biroul șefului de cabinet Stephen Miller și obținută de Politico. Restricția vizează întâlnirile din complexul Casei Albe cu lobbyiști înregistrați, care au ca subiect politicile guvernamentale.

Nota precizează că Biroul de Relații Publice va rămâne principalul punct de contact pentru colaborarea cu reprezentanții grupurilor de interese și cu alte părți externe.

„Niciun președinte din istorie nu a luptat mai neîncetat, mai altruist sau mai curajos pentru poporul american decât președintele Trump. Urmând exemplul său, se așteaptă ca personalul Casei Albe să-și dedice timpul fără ezitare oamenilor muncitori ai națiunii”, se arată în documentul emis de biroul lui Miller.

Potrivit Politico, cel mai probabil măsura îi va surprinde pe lobbyiștii de pe K Street, centrul industriei de lobby din Washington, unde Stephen Miller nu are prea mulți aliați. Acesta este cunoscut pentru faptul că evită favorurile bazate pe relații personale, fiind greu de influențat în privința deciziilor politice.

Mai mulți lobbyiști republicani au declarat pentru publicație că loialitatea sa față de Donald Trump și convingerile ideologice fac dificilă apropierea de el.

„Chestia cu Stephen este că nu este genul de persoană pe care un lobbyist să trebuiască să o convingă sau să încerce să o câștige de partea sa. El nu acționează pe baza relațiilor. Acționează pe baza rezultatelor politice care vor promova agenda președintelui”, a declarat Hunter Morgen, lobbyist la Ballard Partners, care a lucrat cu Miller la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump.

Pozițiile lui Miller în privința expulzărilor în masă, a culturii anti-woke și a agendei „America First” sunt bine cunoscute la Washington. Acesta și-a început cariera politică în 2009, pe Capitol Hill, unde a lucrat pentru senatorul de atunci Jeff Sessions, și este un apropiat al lui Donald Trump încă din 2016.

Spre deosebire de Miller, predecesoarea sa, Susie Wiles, a acordat o atenție deosebită menținerii relațiilor cu reprezentanții mediului de afaceri și ai industriei de lobby. Rămâne de văzut cum va gestiona Miller aceste contacte în noua sa funcție, notează Politico.

„Chiar și în calitate de șef adjunct de cabinet, a acordat suficientă importanță pentru a participa la cinele de la Rose Garden, la petrecerile de Crăciun și la evenimentele la care era invitată comunitatea donatorilor, așa cum se întâmplă în toate administrațiile. Așadar, nu este ca și cum ar fi un străin în acel mediu… doar că lucrurile se vor desfășura altfel”, a declarat un lobbyist republican care participă la evenimentele organizate la Casa Albă și care a cerut să rămână anonim.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a transmis, la rândul său, că președintele și echipa sa își concentrează activitatea asupra priorităților administrației, nu asupra intereselor lobbyiștilor.

Cum se vor adapta lobbyiștii la noile reguli

Reprezentanții unor grupuri de interese spun că vor încerca să păstreze legăturile cu alți oficiali ai administrației. Unii intenționează să se adreseze membrilor Consiliului pentru Politică Internă și ai Consiliului Economic Național, în timp ce alții încă încearcă să găsească o strategie pentru a se adapta noilor condiții.

„Este imposibil să-l influențezi, nimeni nu poate face asta, nici măcar persoanele pe care le-ai considera cele mai apropiate. Cred că este mai rezonabil decât este prezentat, dar nu se lasă influențat de lobby”, a declarat unul dintre lobbyiștii citați de Politico.

Abordarea lui Miller este diferită de cea a lui Wiles, care și-a construit o parte importantă a carierei în industria de lobby, lucrând pentru Ballard Partners și Mercury Public Affairs înainte de a se alătura echipei lui Trump. Spre deosebire de predecesoarea sa, Miller nu are o relație profesională de lungă durată cu o anumită firmă de lobby.

Declarațiile sale de avere arată că, între cele două mandate ale lui Trump, singurele venituri obținute din afara administrației au provenit de la organizația juridică non-profit America First Legal și de la propria firmă de consultanță politică, ambele înființate de el.

Stephen Miller, apropiat de aliații ideologici ai lui Trump

În comparație cu Wiles, Miller are relații mai strânse cu aliații lui Trump care îi împărtășesc convingerile politice. Această apropiere îl diferențiază de lobbyiștii tradiționali din Washington, care încearcă să promoveze interesele clienților corporativi în relația cu administrația.

„Stephen este un tip retras și are câteva relații, dar acestea sunt cu aliații fervenți ai lui Trump și cu persoane care au o orientare ideologică. Nu a fost niciodată accesibil pentru cercurile din centrul orașului, nici în primul mandat, nici acum”, a declarat un alt lobbyist pentru Politico.

Printre aliații lui Miller se numără susținători ai unei politici dure în domeniul imigrației, care i-au sprijinit rolul în operațiunile de expulzare în masă și în acțiunile împotriva imigrației ilegale. El este, de asemenea, apropiat de mișcarea „Make America Healthy Again”, ai cărei susținători au așteptări mari în privința direcției politice a administrației.

Alianţele lui Miller în cadrul mişcării radicale MAGA, alături de reputaţia sa de a lupta pentru priorităţile principale ale lui Trump, vor contribui la conturarea noii ere la Casa Albă.

„Este o schimbare față de ceea ce am văzut până acum la un șef de cabinet al lui Trump, dar asta nu este un lucru negativ. Este o personalitate de sine stătătoare. Va lupta pentru prioritățile politice ale președintelui”, a declarat Mark Bednar, director la Monument Advocacy, care a coordonat comunicarea pentru fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy.

Un alt aspect care ar putea influența activitatea lui Miller la Casa Albă îl reprezintă interesele financiare ale soției sale, Katie Miller. Aceasta a lucrat anterior cu Elon Musk în cadrul proiectului DOGE și pentru compania SpaceX, iar ulterior și-a lansat propriul podcast, în care au fost invitați oficiali de rang înalt ai administrației.

Potrivit publicației The Atlantic, Stephen Miller s-a retras din anumite chestiuni care ar fi putut genera conflicte de interese legate de activitatea soției sale. El nu s-a implicat în discuțiile privind Paramount, din cauza unui posibil acord referitor la podcast, și a evitat subiectele legate de companiile lui Elon Musk. Katie Miller a anunțat duminică faptul că nu va mai înregistra episoade noi.

Un lobbyist intern al unei companii din clasamentul Fortune 500 a declarat pentru Politico că, în următorii doi ani, strategia sa va fi mai degrabă evitarea situațiilor riscante decât încercarea de a obține avantaje majore de pe urma relației cu administrația.

Acesta a explicat că reputația lui Miller face ca relația cu el să fie dificil de construit: „Ori ești de partea lui, ori nu ești”.

Editor : A.P.