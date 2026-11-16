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Renault vrea să angajeze 1.650 de oameni pentru producția de mașini electrice în Franța, dar și să concedieze până la 1.000 de angajați

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fabrica renault franta
Foto: Profimedia Images
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Grupul auto francez Renault intenţionează până în 2028 să angajeze 1.650 de operatori de producţie în fabricile sale din Franţa, pentru a face faţă cererii în creştere de vehicule electrice (EV), în timp ce concediază până la 1.000 funcţionari, prin plecări voluntare, pentru a reduce costurile, au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. 

Planurile, raportate prima dată de publicaţia franceză Les Echos, au fost prezentate sindicatelor în timpul unei conferinţe a companiei privind necesarul de competenţe viitoare. 

Renault a raportat o creştere peste aşteptări a veniturilor în trimestrul al treilea, graţie vânzărilor mai mari de automobile electrice pe pieţe importante, precum Franţa, care au contracarat diminuarea generală a volumelor de vânzări şi presiunile asupra preţurilor venite din partea concurenţilor chinezi. 

În perioada iulie-septembrie anul curent, grupul Renault a realizat venituri de 11,6 miliarde de euro, în creştere cu 1,4% la un curs de schimb constant, un rezultat mai bun decât declinul de 0,3% prognozat de analişti. 

La nivel general, grupul Renault şi-a confirmat obiectivul privind o marjă operaţională estimată la aproximativ 5,5% din veniturile grupului, precizând însă că acest rezultat va fi temperat de costurile mai ridicate ale materiilor prime şi de inflaţie. 

Editor : A.C.

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