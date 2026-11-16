Renault vrea să angajeze 1.650 de oameni pentru producția de mașini electrice în Franța, dar și să concedieze până la 1.000 de angajați

Grupul auto francez Renault intenţionează până în 2028 să angajeze 1.650 de operatori de producţie în fabricile sale din Franţa, pentru a face faţă cererii în creştere de vehicule electrice (EV), în timp ce concediază până la 1.000 funcţionari, prin plecări voluntare, pentru a reduce costurile, au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Planurile, raportate prima dată de publicaţia franceză Les Echos, au fost prezentate sindicatelor în timpul unei conferinţe a companiei privind necesarul de competenţe viitoare.

Renault a raportat o creştere peste aşteptări a veniturilor în trimestrul al treilea, graţie vânzărilor mai mari de automobile electrice pe pieţe importante, precum Franţa, care au contracarat diminuarea generală a volumelor de vânzări şi presiunile asupra preţurilor venite din partea concurenţilor chinezi.

În perioada iulie-septembrie anul curent, grupul Renault a realizat venituri de 11,6 miliarde de euro, în creştere cu 1,4% la un curs de schimb constant, un rezultat mai bun decât declinul de 0,3% prognozat de analişti.

La nivel general, grupul Renault şi-a confirmat obiectivul privind o marjă operaţională estimată la aproximativ 5,5% din veniturile grupului, precizând însă că acest rezultat va fi temperat de costurile mai ridicate ale materiilor prime şi de inflaţie.

Editor : A.C.