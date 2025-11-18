Replică dură a Kremlinului la acuzațiile Poloniei că serviciile secrete ruse au sabotat o cale ferată vitală pentru ucraineni

Kremlinul a acuzat, marţi, Polonia că cedează în faţa rusofobiei, după explozia survenită pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei, sabotaj comis, potrivit autorităţile poloneze, de doi ucraineni care lucrau pentru serviciile secrete ruse, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Pentru început, ar fi ciudat dacă nu ar acuza mai întâi Rusia. Rusia este acuzată de tot felul de manifestări de război sau de război hibrid”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, potrivit Agerpres.

Polonia „încearcă să o ia înaintea locomotivei europene” dând vina pe Moscova pentru toate relele, a adăugat el. În Polonia, „rusofobia înfloreşte în toată splendoarea sa”, a remarcat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat luni un act de sabotaj după explozia survenită sâmbătă noaptea pe o linie de cale ferată din estul ţării.

„Din păcate, cele mai mari temeri au fost confirmate. Un act de sabotaj a avut loc pe linia Varşovia-Lublin. Un dispozitiv exploziv a distrus linia de cale ferată”, a scris el într-un mesaj postat pe reţeaua X, în care a menţionat de asemenea că există şi alte avarii pe acelaşi tronson al căii ferate mai aproape de Lublin.

„Autorii identificaţi sunt doi cetăţeni ucraineni care operează şi colaborează de mult timp cu serviciile ruseşti”, a mai transmis premierul polonez, adăugând că identităţile acestora sunt cunoscute, dar deocamdată nu vor fi dezvăluite.

Conform presei poloneze, duminică dimineaţă un mecanic de locomotivă a raportat telefonic nereguli la infrastructura feroviară din apropierea staţiei Mika, iar o inspecţie iniţială a confirmat deteriorarea unei secţiuni de cale ferată, ceea ce a impus suspendarea traficului feroviar pe acel tronson.

Forţele poloneze de apărare teritorială au desfăşurat marţi 400 de membri, elicoptere şi drone militare, pentru a inspecta liniile de cale ferată şi infrastructura feroviară critică din toată ţara.

