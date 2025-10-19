Live TV

Video Replica jignitoare a lui Trump pentru protestatarii „No Kings”. S-a folosit de inteligența de artificială pentru a o crea

Data actualizării: Data publicării:
„Regele Trump”, la manșă. Foto: captură video
„Regele Trump”, la manșă. Foto: captură video

Sâmbătă a fost zi de proteste în America, în peste 2.500 de localități. Aproape şapte milioane de demonstranți s-au adunat în cadrul protestului „No Kings” („Fără regi”), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii. Președintele a avut o replică pentru protestatari, una jignitoare, pe care a trasmis-o pe rețeaua sa Truth Social.

El a postat un videoclip generat de inteligența artificială în care apare pilotând un avion cu inscripția „King Trump” și aruncând cu materii fecale în protestatari.

Filmul făcut cu programele de inteligență artificială îl arată pe Trump cum aruncă mari cantități de fecale care cad în capul protestatarilor.

Protestele, desfășurate în peste 2.700 de localități, au fost în mare parte pașnice, au precizat autoritățile.

Ele au adunat cu aproximativ două milioane de participanți mai mult decât la ediția din iunie. Mișcarea națională a fost organizată în semn de opoziție față de ceea ce manifestanții numesc agenda „autoritară” a președintelui Donald Trump. Poliția a raportat puține incidente în timpul protestelor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pompieri explozie rahova 1
1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
dr flavia grosan
2
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Lingouri de aur
3
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
4
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
dr flavia grosan
5
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, ar fi internată la...
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de...
„Împreună pentru Siguranța Femeilor”. Marș în Capitală și în alte...
peisaj de toamnă în parc
Vremea extremelor în România: de la îngheț la temperaturi de...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de...
Ultimele știri
Ce făceau oamenii din Epoca de Patră cu oasele strămoșilor: „O lipsă de venerație față de morți”
Rezultate la tragerile speciale ale toamnei LOTO 6/49, Joker, 5/40 - Duminică, 19 octombrie 2025. 8 milioane de euro report la 6 din 49
Cel mai mare combinat de procesare a gazului din lume, aflat în Rusia, a oprit fluxul din Kazahstan după un atac cu drone ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O...
Adevărul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Playtech
Gabriela Firea a postat primele imagini cu nepoţica, însă internauţii au observat altceva! Ce i-au spus...
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Jared Leto, în cădere liberă la Hollywood: „E terminat”. Eșecul filmului „Tron: Ares” i-ar fi distrus cariera
Adevarul
Manevră criminală pe DN17: accident evitat la secundă după o depășire inconștientă. Ce sancțiune a primit...
Newsweek
Pensiile rușinii: 900 lei pentru văduvele veteranilor de război. Pensii speciale, de 27 ori mai mari
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu