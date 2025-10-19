Sâmbătă a fost zi de proteste în America, în peste 2.500 de localități. Aproape şapte milioane de demonstranți s-au adunat în cadrul protestului „No Kings” („Fără regi”), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii. Președintele a avut o replică pentru protestatari, una jignitoare, pe care a trasmis-o pe rețeaua sa Truth Social.

El a postat un videoclip generat de inteligența artificială în care apare pilotând un avion cu inscripția „King Trump” și aruncând cu materii fecale în protestatari.

Filmul făcut cu programele de inteligență artificială îl arată pe Trump cum aruncă mari cantități de fecale care cad în capul protestatarilor.

Protestele, desfășurate în peste 2.700 de localități, au fost în mare parte pașnice, au precizat autoritățile.

Ele au adunat cu aproximativ două milioane de participanți mai mult decât la ediția din iunie. Mișcarea națională a fost organizată în semn de opoziție față de ceea ce manifestanții numesc agenda „autoritară” a președintelui Donald Trump. Poliția a raportat puține incidente în timpul protestelor.

Editor : Marina Constantinoiu