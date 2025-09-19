Replica talibanilor, după ce Trump a spus că vrea controlul bazei aeriene Bagram din Afganistan: I-am expulzat pe americani din Emirat

Talibanii anunță că nu vor tolera prezența forțelor americane în Afganistan, după ce președintele Donald Trump a avertizat că Washingtonul încearcă să recâștige controlul asupra bazei aeriene strategice de la Bagram, scrie The Times. Regimul de la Kabul a calificat dorința lui Trump de a recupera baza drept o reacție „emoțională”.

Acum patru ani, în zorii zilei de 4 iulie, Ziua Independenței Statelor Unite, americanii s-au retras fără preaviz din baza aeriană de la Bagram, lăsând-o la dispoziția jefuitorilor. Baza întinsă, situată la o oră nord de Kabul și construită inițial de Uniunea Sovietică în anii 1950, a fost sediul armatei sovietice invadatoare cu două decenii înainte de a servi același scop pentru SUA în Afganistan. Apoi, americanii au plecat.

Au lăsat în urmă 3,5 milioane de articole, toate enumerate în registrele lăsate armatei afgane. Printre acestea se aflau mii de vehicule civile utilizate pentru deplasarea în cadrul bazei uriașe, toate fără chei, și sute de vehicule blindate. Armele grele au fost îndepărtate, iar muniția pentru acestea a fost aruncată în aer, rămânând doar arme mici și muniție pentru acestea. Toate acestea au ajuns în mâinile talibanilor.

Pentru președintele Trump, retragerea SUA din Afganistan a fost mult timp un punct sensibil. Potrivit unor relatări, el i-a presat în tăcere pe oficialii săi de securitate națională timp de luni de zile să găsească o modalitate de a recupera baza. „Le-am dat-o [talibanilor] pe nimic”, a declarat Trump joi, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Keir Starmer. „Încercăm să o recuperăm, apropo.”

Surse au declarat pentru CNN că discuțiile privind returnarea bazei sub controlul SUA datează cel puțin din luna martie. Se spune că Trump și oficialii săi superiori din domeniul securității naționale consideră că baza este necesară din mai multe motive, printre care monitorizarea Chinei, a cărei graniță se află la mai puțin de 800 de kilometri distanță; obținerea accesului la elemente rare și la exploatările miniere din Afganistan; înființarea unui nod antiterorist pentru a viza ISIS; și, eventual, redeschiderea unei facilități diplomatice.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat The Times, talibanii au respins orice sugestie că ar preda baza, calificând dorința lui Trump de a o vedea returnată drept o reacție „emoțională”. Purtătorul de cuvânt al regimului, Zabihullah Mujahid, a declarat că aerodromul se află sub controlul Afganistanului, nu al Chinei. „I-am expulzat pe americani din Emiratul Islamic și nu vom accepta prezența lor în țara noastră”, a declarat o sursă talibană de rang înalt. „Ne-au atacat și au luptat împotriva noastră timp de decenii, iar noi nu vom tolera niciun fel de prezență americană aici.”

„Încercăm să o recuperăm pentru că [talibanii] au nevoie de lucruri de la noi”, a declarat Trump reporterilor alături de Starmer. „Vrem acea bază înapoi.”

El a indicat anterior că, dacă retragerea haotică a SUA din 2021 ar fi avut loc sub administrația sa, ar fi păstrat controlul asupra Bagram, invocând importanța strategică a acesteia. La începutul acestei luni, el a declarat că administrația Biden a fost „stupidă” pentru că a retras trupele americane din bază în 2021.

„Conducerea politică a talibanilor dorește normalizarea relațiilor cu Washingtonul și este dispusă să facă unele concesii pentru a se apropia de acest obiectiv. Dar are linii roșii, iar printre acestea se numără și problema Bagram. Talibanii au respins categoric și în repetate rânduri orice situație care ar implica prezența militară americană sau, mai pe scurt, a unei armate străine pe teritoriul lor”, a declarat pentru The Times Michael Kugelman, analist din Asia de Sud cu sediul la Washington.

Alții au sugerat că comentariile lui Trump cu privire la Bagram erau un indicator pentru China și Iran că SUA nu și-au abandonat total interesele în Afganistan. „Trump a adus frecvent în discuție Bagram, chiar înainte de alegerile din 2024”, a declarat Omar Samad, senior fellow la Atlantic Council. „Acest lucru ne arată că există afaceri nerezolvate amestecate cu nostalgia din primul său mandat.

„Bagram și un program de combatere a terorismului au fost discutate, alături de alte aspecte, în timpul negocierilor inițiale de la Doha dinainte de 2021”, a adăugat el. „Administrația Biden a pus capăt acestor negocieri și a adoptat o poziție diferită, care a dus la o retragere haotică și a creat un vid umplut de talibani.

„Trump încearcă acum să reînvie și să abordeze părți din vechea agendă de la Doha, știind că mediul s-a schimbat și că ar fi mult mai dificil să preia controlul asupra Bagram, cu excepția cazului în care se poate ajunge la o înțelegere importantă cu care talibanii să fie de acord.”

