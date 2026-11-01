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Replica Teheranului la amenințările lui Trump: „Un nou război ar putea fi mai lung decât precedentul”

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Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Iranul a avertizat duminică Statele Unite că un nou război riscă să fie de lungă durată, în urma ameninţărilor lansate de preşedintele american Donald Trump privind o reluare a atacurilor asupra Iranului, relatează AFP.

„Un nou război ar putea fi mai lung decât precedentul, iar preşedintele american nu ar fi în măsură să dicteze nici momentul, nici condiţiile” unei încetări a ostilităţilor, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akramiya, citat de televiziunea publică iraniană.

Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă ca Statele Unite mai au de „rezolvat” una sau două ţinte în Iran, în special Muntele Kolang (Muntele Târnăcopului), unde se bănuieşte că se află un complex nuclear, scrie Agerpres.

„Le-am neutralizat capacităţile nucleare. Mai avem de rezolvat, aş putea spune, una sau două ţinte, dar putem face asta în zece minute”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la reşedinţa sa din Florida.

„Probabil ar trebui să vă uitaţi către Muntele Târnăcopului, trebuie să ne ocupăm de asta. Putem face toate acestea foarte repede”, a adăugat el.

Muntele Kolang, denumit „Pickaxe Mountain” în limba engleză, este situat în provincia Isfahan, la circa 200 de km sud de Teheran, în apropierea complexului nuclear de la Natanz.

Emiratele Arabe Unite (EAU) şi-au exprimat sâmbătă speranţa că eforturile diplomatice în curs vor permite evitarea reluării ostilităţilor dintre Teheran şi Washington, declarând totodată că sunt pregătite pentru „ce e mai rău”.

„Sperăm într-un progres diplomatic, deoarece nu este în interesul regiunii să experimenteze un nou ciclu de confruntare. Dar, aşa cum am demonstrat în trecut, suntem pregătiţi să înfruntăm ce e mai rău”, a declarat Anwar Gargash, consilier diplomatic al preşedintelui EAU, la conferinţa „Dialogul de la Manama” organizată în capitala Bahreinului.

Editor : B.E.

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