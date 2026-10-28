Replică virală: o agenție de turism a reacționat cu umor la jignirile lui Donald Trump, care a numit Norvegia „o țară de rahat”

În Norvegia, o agenție de turism a reacționat cu umor la jignirile lui Trump. Agenția norvegiană de turism a folosit remarca jignitoare a președintelui SUA, Donald Trump, la adresa țării, pentru a se lăuda cu frumusețea toaletelor sale.

Informația este relatată de „European Pravda”, citând AFP.

Câteva zile mai devreme, Donald Trump, exprimându-și iritarea pentru faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, a numit Norvegia „o țară de rahat” în timpul unui miting. El a adăugat că nu dorește migranți din această țară scandinavă.

„Am auzit ceva zgomot în legătură cu «țara toaletelor». Ei bine, ce să zicem, avem într-adevăr unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume. Cu drag, Vizitați Norway”, a scris agenția de turism.

Visit Norway

Postării i-a fost atașată o fotografie în care este prezentată o toaletă situată la poalele unui deal, cu vedere spre un fiord.

Pe contul de Instagram, agenția chiar a distribuit o „colecție” cu cele mai pitorești toalete.

În general, comentariile lui Trump nu au avut un ecou semnificativ în Norvegia. Ministrul afacerilor externe, Espen Bart Eide, a subliniat în răspunsul său că guvernul nu joacă niciun rol în acordarea Premiului Nobel pentru Pace.

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Editor : Sebastian Eduard