Live TV

Replică virală: o agenție de turism a reacționat cu umor la jignirile lui Donald Trump, care a numit Norvegia „o țară de rahat”

Data publicării:
Toaleta1
Foto: Agenția Norvegiană de Turism
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Visit Norway

În Norvegia, o agenție de turism a reacționat cu umor la jignirile lui Trump. Agenția norvegiană de turism a folosit remarca jignitoare a președintelui SUA, Donald Trump, la adresa țării, pentru a se lăuda cu frumusețea toaletelor sale.

Informația este relatată de „European Pravda”, citând AFP.

Câteva zile mai devreme, Donald Trump, exprimându-și iritarea pentru faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, a numit Norvegia „o țară de rahat” în timpul unui miting. El a adăugat că nu dorește migranți din această țară scandinavă.

„Am auzit ceva zgomot în legătură cu «țara toaletelor». Ei bine, ce să zicem, avem într-adevăr unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume. Cu drag, Vizitați Norway”, a scris agenția de turism.

Visit Norway

Postării i-a fost atașată o fotografie în care este prezentată o toaletă situată la poalele unui deal, cu vedere spre un fiord.

Pe contul de Instagram, agenția chiar a distribuit o „colecție” cu cele mai pitorești toalete.

În general, comentariile lui Trump nu au avut un ecou semnificativ în Norvegia. Ministrul afacerilor externe, Espen Bart Eide, a subliniat în răspunsul său că guvernul nu joacă niciun rol în acordarea Premiului Nobel pentru Pace.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
2
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
3
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
4
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
grindeanu kelemen hunor
5
Kelemen Hunor explică restanțele bugetare: S-au adunat tocmai pentru că a fost guvern...
Gabor Dioszegi a murit
Digi Sport
Gabor Dioszegi a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1147229222
Flavio Bolsonaro a ajuns în SUA pe o rută ocolitoare, după înfrângerea în alegerile prezidențiale din Brazilia
Donald Trump
Donald Trump susține că panourile solare omoară animalele. „Sar pe ele și se prăjesc”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se va schimba în America și în lume după alegerile pentru Congresul SUA? 
Volodimir Zelenski
Zelenski spune că se teme de o „reîmpărţire a sferelor de influenţă” între SUA, Rusia şi China: „Nu vrem să se transforme în Ialta 2”
Nimitz-class aircraft carrier USS Theodore Roosevelt (CVN 71) leads a group sail July 22, 2026, in the Pacific Ocean off the coast of Hawaii during Ex
Trump pregătește noi bombardamente asupra Iranului după alegerile din Congres. Avertismentul trimis țărilor din Golful Persic
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv și în următoarele 30 de...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Filmul tragediei feroviare din Spania. Cele 17 minute în care...
George Simion.
George Simion, după prelungirea arestului preventiv pentru Călin...
Volodimir Zelenski
Când ar putea avea loc trilaterala Ucraina-SUA-Rusia. Zelenski...
Ultimele știri
Atenționare de călătorie de la MAE pentru românii care merg în Italia. Grevă națională pe 30 octombrie
Accident în Brașov. O ambulanță care transporta o femeie însărcinată, implicată într-o coliziune cu un autocar și un autoturism
Tragedia feroviară din Spania: „O eroare umană” ar fi provocat accidentul. Ce spune ministrul Transporturilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Câţi bani a pierdut Dinamo după victoria cu Chindia. Costurile ascunse ale Arenei Naţionale
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
Investiții la FCSB! Reghecampf a cerut, Gigi Becali a băgat mâna în buzunar: „Nici măcar nu întreabă cât”
Adevărul
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
"Îmi amintesc doar cum mă rostogoleam pe podea". Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho a intrat în conflict cu fiica sa: ce l-a deranjat pe antrenorul de la Real Madrid
Pro FM
Doja Cat nu se ferește de costumațiile care stârnesc discuții. Cum a apărut îmbrăcată la petrecerea de ziua ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liam Neeson, erou al curselor contracronometru pe ecran, șofer extrem de prudent în realitate: "Nu știu nimic...
Adevarul
Laura Codruța Kövesi, avertisment dur la final de mandat: „Parchetul European va fi distrus treptat, tocmai...
Newsweek
Noua șefă de la Casa de Pensii: 12.000 lei salariu net. A fost membră în 3 Consilii de Administrație
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la „Armageddon”: „Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...