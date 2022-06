În fiecare zi, în jur de 500 de soldați sunt răniți pe front, spun oficialii, mai ales de când Rusia și-a dezlănțuit atacurile pentru cucerirea regiunii Donbas. Sanitarii voluntari sunt cei care merg pe front și au grijă de soldații răniți. O echipă Sky News a însoțit un astfel de echipaj și a văzut cu ce se confruntă în misiunea lor periculoasă.

Sunt momente în Donbas când normalitatea intervine. Aici, un student la Medicină numit Skiff își face exerciții înainte de a începe tura într-o bază de ambulanțe ad-hoc. Colegul lui, Van Damme, găsește o metodă diferită de a se relaxa, lovind un copac în grădină. Fiecare ambulanță are nevoie un bodyguard aici și este treaba lui să se asigure că salvatorii sunt în siguranță, relatează reporterul Sky News.

- Te simți în siguranță? Ambulanțele ar trebui să fie protejate, să fie în siguranță, îl întreabă el pe bodyguard.

- Nu, absolut deloc. Ei întotdeauna bombardează undeva în apropiere. Nu contează pentru ei ce este lovit, sunt sigur, spune „Van Damme”.



Este o epuizare aici, cu toate că acest băiat de 26 de ani doar ce și-a început cariera. Vrea să devină chirurg palstician, dar războiul i-a schimbat viața.

- Când avem o amputare de picior, de mână sau o rană mare, cu sânge pe podea, pe pereți, toate hainele mele sunt pline de sânge. Vă pot arăta toate hainele mele acum. Este ca Primul Război Mondial când soldații stăteau pe poziții și doar așteptau artileria, povestește tânărul medic.

În doar câteva minute au fost înapoi pe drum. Mai mulți soldați au fost loviți de focuri de artilerie și aveau nevoie de tratament și transport din prima linie. Am așteptat sub copaci ca trupele să apară. Dar medicii au crezut că suntem urmăriți. Ni s-a zis să ieșim de pe drum și să ne ascundem sub acești copaci, pentru că sunt drone rusești deasupra noastră și ne-ar putea arăta că nimic nu este interzis. Iar în acest război toată lumea este o țintă, relatează reporterul Sky News.

În tot acest timp, Van Damme a continuat să supravegheze cât timp echipa a cercetat zona, iar victimele, într-un final, au ajuns la ambulanță. Un soldat cu răni multiple a fost băgat în mașină, dar știau că starea lui medicală era instabilă.

La un moment dat, se aud detonări. Ar fi putut fi mortiere sau o armă de calibru mare. Dar era clar că nu era un loc unde să stai: „Ok, să mergem!”

Au stabilizat soldatul în spatele dubei lor și s-au grăbit la spital. În câteva săptămâni, ei cred că cel mai probabil rănitul se va întoarce pe front. Este ceea ce ucrainenii așteaptă și au nevoie cu disperare de asta.

