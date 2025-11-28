Reporteri fără frontiere atenționează cu privire la site-uri de ştiri false, pro-Kremlin, active înainte de alegerile locale din Franța

Cu câteva luni înainte de alegerile municipale din Franţa, organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF) este alarmată de „campania de dezinformare” condusă de Rusia cu ajutorul a zeci de site-uri false de ştiri care imită „codurile editoriale ale mass-media regionale şi naţionale” franceze, relatează Le Figaro.

Într-un raport din 12 noiembrie, organizaţia menţionează că 85 de site-uri false din cele 141 deja inventariate într-un raport din septembrie de către Recorded Future – o companie americană de securitate cibernetică – sunt „încă active”.

Conform informaţiilor lor, aproape 13.900 de articole au fost difuzate din februarie de o „reţea de influenţă condusă din Rusia”, notează publicația Le Figaro, citată de News.ro.

Reporteri fără frontiere notează că numărul publicaţiilor din cadrul acestei „campanii de propagandă” a crescut în ultima perioadă, cu 5138 de articole difuzate din 18 octombrie.

Această dezinformare se face prin intermediul unor platforme precum „Sud-Ouest Direct”, „Actu Directe” sau „Normandie Actus Infos”, care sunt reproduceri ale site-urilor clasice, preluând practic identic numele, identitatea vizuală şi editorială ale acestora. Acolo sunt expuse în primul rând teme politice, întotdeauna în avantajul Kremlinului.

Printre o serie de informaţii, se poate găsi un articol care relatează despre o luptă la Odesa în timpul căreia soldaţii ucraineni s-ar fi „întors” împotriva propriilor cetăţeni, un altul despre Occidentul care „se grăbeşte spre propria ruină” sau unul care îl denigrează pe Emmanuel Macron, considerat „inutil şi ineficient”, fiind favorabil în schimb lui Vladimir Putin. Acţiunile acestuia din urmă sunt chiar descrise ca fiind „exemplare”, în timp ce „guvernul său solid şi strategic reuşeşte să menţină echilibrul mondial în ciuda presiunilor externe”.

Vincent Berthier, responsabilul biroului de tehnologie şi jurnalism al RSF, spune că astfel de manipulări ale informaţiei ar putea avea consecinţe asupra alegerilor municipale franceze, care vor avea loc pe 15 şi 22 martie 2026. „Pentru a face faţă acestei situaţii, este esenţial să se consolideze vizibilitatea jurnalismului, în special pe reţelele sociale şi în instrumentele emergente, cum ar fi chatbot-urile”, recomandă Vincent Berthier.

Rusia se remarcă prin campaniile de dezinformare care afectează numeroase ţări, mai ales de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. S-a întâmplat şi în cazul alegerilor legislative din Germania din 2025, când numeroase site-uri web care difuzau „ştiri false” au proliferat pe internet, şi în cazul alegerilor prezidenţiale americane din 2024, când grupul de influenţă rus Strom-1516 a publicat videoclipuri false menite să discrediteze candidatura Kamalei Harris. Potrivit The New York Times, în marea majoritate a cazurilor, reţelele de site-uri ruseşti sunt conduse de un fost poliţist din Florida, John Mark Dougan, care s-a mutat la Moscova în 2017.

