Republica Cehă va înăspri condițiile de primire a refugiaților ucraineni

Luni, guvernul ceh a aprobat amendamente la legea privind refugiații ucraineni, înăsprind condițiile de ședere și de acces la ajutorul umanitar pentru cei aproximativ 385.000 de ucraineni care beneficiază de protecție temporară în țară, potrivit unui comunicat al guvernului condus de premierul populist Andrej Babis, scrie Le Monde.

Printre principalele măsuri se numără posibilitatea invalidării permisului de ședere dacă titularul acestuia rămâne mai mult de treizeci de zile în afara spațiului Schengen.

Beneficiarii ajutorului umanitar vor trebui de acum înainte să justifice o prezență de cel puțin șaisprezece zile pe lună pe teritoriul ceh pentru a continua să îl primească. „Înăsprim condițiile de acordare a protecției temporare, în conformitate cu programul nostru de guvernare”, a declarat Babis.

„Modificarea nu va afecta străinii care lucrează în Republica Cehă și respectă legea. Aceasta vizează în primul rând cazurile de abuz al sistemului, migrația ilegală și persoanele care nu respectă legislația în vigoare a Republicii Cehe”, a declarat ministrul de Interne, Lubomír Metnar (ANO).

Această măsură ar trebui să împiedice persoanele care nu se află în Republica Cehă să beneficieze de ajutoare umanitare. Refugiații vor putea în continuare să călătorească în străinătate pentru perioade scurte, de exemplu pentru a-și vizita familia sau în scopuri oficiale, fără a-și pune în pericol dreptul de a primi ajutoare.

Potrivit cotidianului ceh Novinky, Republica Cehă număra 385.000 de refugiați ucraineni în martie, dintre care 90.000 beneficiari de ajutor umanitar.

Textul, care modifică șapte legi, dintre care trei adoptate special după invazia rusă a Ucrainei, trebuie încă adoptat de cele două Camere ale Parlamentului înainte de a intra în vigoare.

