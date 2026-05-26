Live TV

Republica Cehă va înăspri condițiile de primire a refugiaților ucraineni

Data publicării:
Czech Republic Prepares For Presidential Elections
Andrej Babis. Foto: Getty Images

Luni, guvernul ceh a aprobat amendamente la legea privind refugiații ucraineni, înăsprind condițiile de ședere și de acces la ajutorul umanitar pentru cei aproximativ 385.000 de ucraineni care beneficiază de protecție temporară în țară, potrivit unui comunicat al guvernului condus de premierul populist Andrej Babis, scrie Le Monde.

Printre principalele măsuri se numără posibilitatea invalidării permisului de ședere dacă titularul acestuia rămâne mai mult de treizeci de zile în afara spațiului Schengen.

Beneficiarii ajutorului umanitar vor trebui de acum înainte să justifice o prezență de cel puțin șaisprezece zile pe lună pe teritoriul ceh pentru a continua să îl primească. „Înăsprim condițiile de acordare a protecției temporare, în conformitate cu programul nostru de guvernare”, a declarat Babis.

„Modificarea nu va afecta străinii care lucrează în Republica Cehă și respectă legea. Aceasta vizează în primul rând cazurile de abuz al sistemului, migrația ilegală și persoanele care nu respectă legislația în vigoare a Republicii Cehe”, a declarat ministrul de Interne, Lubomír Metnar (ANO).

Această măsură ar trebui să împiedice persoanele care nu se află în Republica Cehă să beneficieze de ajutoare umanitare. Refugiații vor putea în continuare să călătorească în străinătate pentru perioade scurte, de exemplu pentru a-și vizita familia sau în scopuri oficiale, fără a-și pune în pericol dreptul de a primi ajutoare.

Potrivit cotidianului ceh Novinky, Republica Cehă număra 385.000 de refugiați ucraineni în martie, dintre care 90.000 beneficiari de ajutor umanitar.

Textul, care modifică șapte legi, dintre care trei adoptate special după invazia rusă a Ucrainei, trebuie încă adoptat de cele două Camere ale Parlamentului înainte de a intra în vigoare.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan
1
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
4
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
eugen tomac nicusor dan
5
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
"Lovită" din toate direcțiile, Jaqueline Cristian a cedat: "M-am simțit groaznic!"
Digi Sport
"Lovită" din toate direcțiile, Jaqueline Cristian a cedat: "M-am simțit groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban (Politico)
statie petrol carburanti combustibil
Criza combustibililor. Cehia plafonează prețurile la carburanți și reduce acciza la motorină
Czech Republic Demonstration
Protest în Cehia: peste 250.000 de oameni în stradă. Ce i se reproșează premierului Babis: „Nu vom permite ca viitorul să ne fie furat”
Czech Republic Prepares For Presidential Elections
Parlamentul ceh a respins ridicarea imunităţii premierului Andrej Babis, acuzat de fraudă cu fonduri europene
refugiati ucraineni
Polonia pune capăt gradual ajutorului destinat refugiaţilor ucraineni
Recomandările redacţiei
A U.S. Sailor assigned to Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) directs an MH-60R Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 46, during a flight quarter evolution in the U.S. Central Co
Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Rubio: „Un...
Un copil se joacă cu apa dintr-o fântână arteziană din centrul Bucureştiului, într-o zi cu cod galben de caniculă
Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale...
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și...
VALENCIA, SPAIN – August 17, 2025: Tourists and locals cool off in fountains and water misters as a heatwave sweeps across Spain, with temperatures in Valencia soaring above 40 degrees Celsius — the highest recorded since 1950. Credit: Eduardo Ripoll. Cre
Val de caniculă în Europa, temperaturi neobișnuite pentru luna mai...
Ultimele știri
Donald Trump va face un nou control medical, pentru a treia oară în ultimele 13 luni. Anunțul Casei Albe
Atacul devastator de vineri noaptea asupra Kievului, o încercare a lui Putin de a șterge umilința suferită la parada din 9 Mai (ISW)
Rubio: SUA sunt în continuare pregătite să acţioneze ca mediator în conflictul din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Gemenilor aduce schimbările pe care patru zodii le așteptau. Până pe 20 iunie, Universul le modifică...
Cancan
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Fanatik.ro
Horațiu Potra cere bani grei de la CEC Bank, după ce instituția i-a blocat 500.000 de euro pentru ”riscuri de...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Vedeta TV pe care Octavian Popescu a înnebunit-o cu golul din FCSB – FC Botoșani 4-3: „Cine-i frumusețea asta...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primește ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce sumă va încasa în plus Dragoș Pîslaru după noua lege a salarizării. Explicațiile ministrului interimar al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bernadette Szocs a "rupt" tăcerea, după doi ani: "Ce pot să spun mai mult?"
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Vara aduce o mare schimbare și scumpiri la pensie. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...