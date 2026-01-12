Republica Islamică Iran este „pe deplin pregătită pentru război”. Ce a spus șeful diplomației de la Teheran

Republica Islamică Iran a transmis luni că este „pe deplin pregătită pentru război”, însă nu își dorește un conflict militar. Mesajul a fost transmis de ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite și al amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump, informează AFP și News.ro.

Mesajul a fost transmis de ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, în cadrul unei conferințe cu ambasadorii străini la Teheran, difuzată de televiziunea de stat.

„Republica Islamică Iran nu caută războiul, dar este pe deplin pregătită pentru război”, a declarat șeful diplomației de la Teheran, subliniind poziția oficială a regimului.

În același timp, oficialul iranian a afirmat că autoritățile sunt deschise și unei soluții diplomatice, în anumite condiții.

„Suntem, de asemenea, pregătiți pentru negocieri, dar aceste negocieri trebuie să fie echitabile, cu drepturi egale și bazate pe respect reciproc”, a adăugat Abbas Araghchi.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, în contextul protestelor interne și al presiunilor internaționale exercitate asupra Republicii Islamice Iran în legătură cu reprimarea manifestațiilor.

